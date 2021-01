Droit pénal – En Suisse, un beau-père abuseur n’est pas coupable d’inceste L’infraction dénoncée par le mouvement #MeTooInceste n’est réalisée qu’en cas d’acte sexuel entre un ascendant et un descendant ou au sein d’une fratrie. Benjamin Pillard

Avocat à Fribourg, M e Alexandre Emery décrypte le délit d’inceste. Ce dernier n’a pas été retenu à l’encontre de son client condamné l’an dernier en appel pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec une enfant, malgré des rapports entretenus avec sa petite-fille. Maxime Schmid

Contrairement à la France, où le Code pénal ne qualifie pas d’inceste un rapport sexuel consenti entre deux membres sexuellement majeurs d’une même famille au sens large, la juridiction suisse réprime l’acte en tant que tel. Et cela uniquement entre ascendants et descendants (du premier, deuxième ou même troisième degré), frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs.

«L’article 213 de notre Code pénal réprime un délit contre la famille – et non contre les mœurs –, qui vise à protéger les générations futures des dangers de la consanguinité», explique Me Alexandre Emery, l’avocat d’un Fribourgeois récemment condamné pour les attouchements qu’il avait entretenus avec sa petite-fille sous emprise psychique. «En Suisse, la question du consentement ne se pose pas. C’est une disposition très ciblée, qui punit l’acte sexuel – uniquement par pénétration vaginale entre un homme et une femme, indépendamment de leurs âges – en lien avec la procréation. Elle n’a donc strictement rien à voir avec les infractions contre l’intégrité sexuelle.»