Beau livre – En Suisse, pays des graphistes, le tatouage serait-il un art? Dans un esprit un peu provoc, Clément Grandjean a fait le tour du pays, à la recherche de l’essence d’une pratique qui attire une nouvelle génération issue des écoles d’art. Florence Millioud Henriques

Trân propose ses contenus originaux depuis le studio Happypets à Lausanne. Clément Grandjean

Il n’y a pas de raison: le Japon, la Corée du Sud, la France et tant d’autres… ont, ou ont eu, une culture nationale du tatouage, alors pourquoi pas la Suisse, terre des Leu, incontournable tribu établie à Sainte-Croix? Clément Grandjean a cherché la réponse dans un tour du pays nourri de portraits, de regards historiques critiques et extérieurs dans «Swiss Tattoo, le graphisme dans la peau».

Le tour prend fin sur un constat: aucune doxa ne résiste à cet univers sur lequel ricochent nombre de débats actuels dont… les questions d’appropriation culturelle. Peut-on, par exemple, proposer des motifs japonais n’importe où dans le monde? Sait-on seulement ce qu’ils veulent dire?

L’ouvrage paru aux éditions Helvetiq brosse 32 portraits de tatoueurs et part à la rencontre des pionniers comme des regards extérieurs. Helvetiq

Les réalités de la scène contemporaine de l’art – comme de son marché – ne restent donc pas à la porte des as des aiguilles, y faisant entrer des questions jusqu’ici taboues comme celles liées au statut du motif tracé sur la peau et à celui de son auteur. Un tattoo qui pourrait survivre à celui qui l’a porté deviendrait-il une œuvre d’art autonome et monnayable? Et les praticiens? Vont-ils se réclamer de la scène contemporaine alors que de plus en plus d’entre eux ont eu un cursus en école d’art?

«On a une pratique du tatouage qui vient notamment de cette culture du graphisme. Certains ne s’en réclament pas, d’autres parlent de mise en page sur la peau.» Clément Grandjean, auteur de «Swiss Tattoo, le graphisme dans la peau»

D’autres expressions pourtant rebelles et insaisissables comme l’art urbain ont déjà franchi le gué pour se vendre en galerie avec des cotes à la hausse! La Suisse, en pays des arts appliqués, pourrait prendre une part intéressante au débat. «On y a une pratique du tatouage qui vient notamment de cette culture du graphisme dont bon nombre de la génération émergente sont issus. Certains ne s’en réclament pas, constate Clément Grandjean. Mais d’autres parlent de mise en page sur la peau.»

La demande en explosion depuis une quinzaine d’années – l’offre aussi –, le tatoueur est forcé de sortir du catalogue général pour se distinguer et doit faire valoir une approche personnelle. Artistique? L’auteur de «Swiss Tattoo» reste prudent, préférant parler de «démarche visuelle singulière».

Où est passé l’ego?

Le signe distinctif du tatoueur travaillant sur le corps de quelqu’un d’autre abandonnerait-il son ego de créateur, à l’inverse de l’artiste? Le Lausannois Stéphane Devidal, qui a passé d’un monde à l’autre, observe cet ego sur les réseaux sociaux – valorisé au nombre de followers – mais il rapproche le tattoo de «l’artisanat d’art». «Je ne vois pas comment l’exposer en galerie, à moins de montrer des dessins du tatoueur ou son travail en live. Ce qui sauve le tattoo, c’est qu’il reste encore un peu marginal.»

Un travail du Lausannois Stéphane Devidal, titulaire d’un master Fine Arts, artiste contemporain et tatoueur. Clément Grandjean

Autre acteur emblématique, Maxime Plescia-Büchi, Vaudois installé à New York, abonde: «Le tattoo ne peut fonctionner selon les fondamentaux du marché de l’art. Par contre, on peut imaginer qu’il accède à la classification des Arts sur le modèle de la BD, le neuvième art, une entité à part entière qui n’est ni de la littérature ni du dessin.»

