Reprise du championnat – En Suisse, les ballons font la misère aux gardiens Puisque chaque club possède sa propre marque, les portiers visiteurs sont confrontés chaque week-end à des ballons imprévisibles. Julien Caloz

But! Les trajectoires imprévisibles de certains ballons rendent la tâche des gardiens compliquée. KEYSTONE

Comme d’habitude avant la reprise du championnat, on dissèque les compositions et statistiques de chaque équipe pour situer les rapports de forces. C’est encore vrai cette semaine, alors que la Super et la Challenge League renouent avec le jeu vendredi. Le problème, c’est qu’on oublie souvent un acteur essentiel qui pourrait bien peser sur le résultat final: le ballon. Ou plutôt les ballons car, contrairement aux grandes ligues européennes, la Suisse ne possède pas d’outil officiel. Chaque club de première et deuxième division dispose de son propre ballon, fourni par son équipementier. Les équipes visiteurs doivent ensuite s’adapter au matériel de la formation chez laquelle elles se déplacent, ce qui peut réserver quelques surprises, et pas des plus réjouissantes.