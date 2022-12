Faune sauvage – En Suisse, le lièvre souffre et le gypaète revit Le bilan 2022 du WWF des espèces gagnantes et perdantes réserve quelques nouvelles positives, mais un frein à la crise de la biodiversité reste indispensable. Manon Becker

En Suisse, la population du lièvre a considérablement diminué depuis les années 1960. KEYSTONE/AP PHOTO/SERGEI GRITS

Sale année pour les rennes, les rhinocéros blancs et les manchots empereurs qui souffrent du braconnage et des changements climatiques. C’est un des enseignements alarmants du bilan détaillé de fin d’année de la fondation World Wide Fund for Nature (WWF), qui y présente les espèces animales gagnantes et perdantes de 2022. Autre chiffre alarmant, les populations de vertébrés examinées auraient en moyenne déjà reculé de 69% depuis 1970.

À l’échelon suisse, c’est la situation du lièvre qui inquiète. Sa population a considérablement diminué depuis les années 1960. Ainsi, selon le WWF, sa densité sur 100 hectares a reculé de 4,5 à environ 2,5 individus entre 1990 et 2020. En cause: la mécanisation, l’exploitation agricole et plus particulièrement l’utilisation massive d’engrais et de pesticides. De plus, les maladies, les ennemis naturels et la crise climatique aggravent aussi la situation du mammifère.

Lueur d’espoir

D’autres en revanche, s’en sortent mieux. Sous nos latitudes, c’est le gypaète barbu, symbole des Alpes, qui reprend du poil dans la tête. En 2022, près de 49 jeunes ont ainsi pris leur envol dans les Alpes. Les premières nichées de l’espèce avaient eu lieu en 2007 et leur population a depuis considérablement augmenté dans notre pays.

Selon le WWF, la Suisse compterait désormais environ 250 gypaètes barbus. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

L’espèce de vautour avait été réintroduite en 1991 en relâchant trois jeunes dans les Alpes. L’organisation affiche, à ce jour, un bilan de 138 jeunes oiseaux de 26 territoires qui ont pris leur envol. Selon le WWF, la Suisse compterait désormais environ 250 individus sur son territoire. Le rapace rejoint les tigres et baleines à bosse au rang des espèces gagnantes de cette année.

Frein à la crise des espèces

Selon le WWF, la mise en œuvre du nouvel accord du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal sera décisive pour la qualité de la vie sur la planète. Ce dernier vient d’être signé par 196 États dont la Suisse.

Selon le WWF, la mise en œuvre du récent accord mondial sur la biodiversité sera décisive pour la qualité de la vie sur la planète et plus particulièrement pour freiner la crise des espèces. AFP/TOBIAS SCHWARZ

Il pourrait faire office de frein à la crise des espèces. Pour la fondation World Wide Fund for Nature, il viserait à protéger au moins 30% des terres, des mers ainsi que des écosystèmes d’eau douce, côtiers et marins, de la planète. Sa mise en œuvre s’avère par conséquent décisive.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.