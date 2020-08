Réchauffement climatique – En Suisse aussi, des glaciers se font menaçants Le risque d’effondrement de milliers de mètres cubes de glace près de Courmayeur, en Italie, rappelle qu’ici aussi, ces géants réservent bien des dangers. Julien Wicky

Val Ferret italien 70 personnes ont dû être évacuées du village et du camping en contrebas du glacier de Planpincieux. (Stefano Bertolino/LaPresse via AP) keystone-sda.ch

500’000 mètres cubes de glace. Imaginez un terrain de football sur lequel on aurait empilé 80 mètres de glace – la hauteur de la tour de la cathédrale de Lausanne – et vous y êtes. C’est ce qui menace un hameau du val Ferret italien, près de Courmayeur. Depuis jeudi, 70 résidents et touristes ont été évacués et l’accès à la vallée est interdit. Le front du glacier de Planpincieux et ses gigantesques séracs sont situés 1000 mètres plus haut.