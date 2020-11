Un mouvement pour l’égalité – En sport, les femmes veulent décider pour mieux exister Soutenu par des personnalités féminines de renom, comme la conseillère fédérale Viola Amherd, le mouvement «Helvetia en piste» a été lancé samedi. Objectif? Que le sport suisse prenne vraiment le chemin de l’égalité. Patrick Oberli

À l’instar des joueuses de l’équipe de Suisse de football, les femmes sont peu représentées dans les cercles décisionnels du sport suisse. Keystone

«Les femmes doivent exister là où les décisions se prennent.» Maja Neuenschwander est aussi déterminée qu’avant un marathon olympique, prête à renverser des montagnes pour que l’égalité entre femmes et hommes dans le sport ne soit plus une vue de l’esprit. «Nous voulons passer un palier. Il ne suffit plus de dire que c’est un problème. Il faut agir», explique la Bernoise, jeune retraitée qui détient toujours le record de Suisse du marathon. Le mouvement qu’elle emmène est baptisé «Helvetia en piste». Le site internet, en allemand et en français, a été mis en ligne dans la soirée de samedi. En titre? «Les femmes dans le sport: c’est l’heure d’en parler!» Comme profession de foi qui veut briser le silence d’habitudes séculaires.

Le mouvement ne sort pas de nulle part. Il est initié par le groupe d’intérêt Alliance F, qui se veut la voix de l’égalité entre femmes et hommes. Depuis sa création, Alliance F s’est déjà engagée au niveau de la société, ainsi que dans le monde des affaires et de la politique. Désormais, il s’agit de faire bouger les choses dans un monde toujours dominé par les hommes. Un combat déjà soutenu par de nombreuses femmes d’action issues de nombreux domaines, comme la conseillère fédérale Viola Amherd, l’ancienne championne de ski Dominique Gisin, la rectrice et professeur de l’École polytechnique fédérale de Zurich et multiple championne d’Europe de triathlon Sarah Springman, ou la star des médias alémanique Steffi Buchli.

Les anciennes sportives prêtes à s’engager sont nombreuses. Maja Neuenschwander, ancienne marathonienne et leader de «Helvetia en piste»

Moins d’une sur dix

«J’espère que la bataille sera moins difficile qu’un marathon, mais j’en doute.» Maja Neuenschwander sait que le chemin sera long: «Le problème de l’égalité dans le sport est très ancien. On en a déjà beaucoup parlé. La première étape a été de permettre aux femmes de participer aux compétitions. La deuxième est de prendre conscience qu’elles sont sous-représentées dans les fonctions dirigeantes et de corriger la situation.» Un chiffre symbole? Zéro, comme le nombre de femmes au sein de la direction de Swiss Olympic, l’association faîtière du sport suisse. Ou encore, le fait que seulement 8% des 80 associations sportives suisses sont dirigées par des présidentes. «Le problème n’est pas un manque d’intérêt. Les femmes, souvent des anciennes sportives, prêtes à s’engager sont nombreuses.»

Se battre pour décider, des ressources équitables, se protéger et la dignité Afficher plus «Helvetia en piste» prévoit d’agir dans quatre domaines. Le premier concerne donc les instances dirigeantes des associations sportives du pays, dans lesquelles le mouvement demande que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes. Et cela passe par des processus électoraux publics et clairs, ainsi qu’une candidature de chaque sexe. Le deuxième vise la gestion des ressources. Il s’agit de veiller à ce que celles-ci soient réellement distribuées de manière à assurer «un accès égal au sport populaire et professionnel». «Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui, regrette Maya Graf. Question résultats dans l’élite, les femmes font aussi bien que les hommes. Par contre, elles gagnent beaucoup moins et bénéficient souvent de moins bonnes conditions de déplacement ou d’entraînement. Pourquoi ne pas imaginer des primes égales pour des performances de même niveau?» À l’instar de la décision prise par la Fédération brésilienne de football qui a décidé, début septembre, d’attribuer les mêmes primes que celles des hommes à sa sélection féminine. En troisième lieu, le mouvement entend aussi agir pour concrétiser au plus vite le Centre d’aide national. Concrètement, il s’agit de faire en sorte que les fédérations prennent des mesures actives pour lutter contre la violence dans le sport, peu importent le genre ou le statut des victimes. «Les récentes révélations des pratiques dans le monde de la gymnastique à Macolin sont choquantes, se révolte Maya Graf. C’est la responsabilité de tous de combattre les violences psychologiques, physiques ou sexuelles.» En parallèle à ce combat fondamental de société mené par «Helvetia en piste», la conseillère aux États se réjouit que le parlement traite durant sa session de décembre une motion urgente déposée le 9 novembre. Enfin, «Helvetia en piste» entend également épurer le sport du sexisme qui le ronge. «Les performances doivent être au centre des représentations, précise Maja Neuenschwander, pas l’apparence.» En d’autres mots, il s’agit de bannir les représentations sexualisées et de revendiquer des vêtements neutres. «Dans aucun sport les femmes ne doivent porter des tenues plus serrées ou montrer plus de peau que les hommes», peut-on lire, par exemple, sur le site internet du mouvement.

Coprésidente d’Alliance F, la conseillère aux États Maya Graf (BL/Verts) se bat depuis des années pour plus d’égalité dans le sport en tant que membre dans la Commission pour l’éducation, la culture et le sport. Mais cela ne suffit pas. «Quand on parle avec l’Office fédéral du sport (OFSPO) ou avec Swiss Olympic, on nous répète que l’objectif est partagé et que des mesures sont prises. Mais si l’on regarde vraiment les chiffres, on constate que le sport a vraiment beaucoup de peine à mettre en place ce droit à l’égalité, inscrit, je le rappelle, dans la Constitution.» Selon les deux leaders, il s’agit maintenant de concrétiser, de dépasser le constat, car «sans équité, il n’y a pas d’égalité». «Les femmes s’entraînent et évoluent toujours dans une culture sportive mise en place par des hommes pour les athlètes masculins. Il s’agit d’améliorer la situation», ajoute la politicienne.

Le week-end dernier, la campagne a démarré sur les chapeaux de roues. Mais essentiellement outre-Sarine. «Nous devions commencer rapidement, car le moment est opportun, explique Maja Neuenschwander. Mais le mouvement est national! Il faut absolument que des sportives de Suisse romande et du Tessin nous rejoignent. C’est notre prochain objectif!» L’appel est lancé.