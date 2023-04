Endoctrinement de masse – «En Russie, on prépare les enfants à mourir pour la patrie» Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman signent un livre et un documentaire édifiants sur la mise au pas de la population russe par le maître du Kremlin afin de briser toute velléité de résistance dès le plus jeune âge. Yannick Van Der Schueren

À 7 ans, le petit Sviatoslav est membre de la Younarmia, «l’armée des jeunes», une organisation créée par le Ministère de la défense russe pour assurer la formation militaro-patriotique de la jeunesse. CAPA

Comment expliquer qu’un pays de 145 millions d’habitants se soumet depuis plus d’un an à la folie d’un seul homme? C’est en partant sonder la population russe que Ksenia Bolchakova, journaliste à CAPA Presse et Prix Albert Londres 2022, et Veronika Dorman, journaliste à «Libération», ont trouvé des réponses. Dans leur documentaire «Russie: un peuple qui marche au pas» et le livre qui l’accompagne*, les deux reporters franco-russes et ex-correspondantes à Moscou nous plongent au cœur d’une société malade, viscéralement violente et écrasée par la propagande du Kremlin.