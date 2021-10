Catastrophe sanitaire – En Russie, le Covid met à mal la démographie Pays le plus durement touché en Europe, avec 1000 morts par jour et à peine un tiers de vaccinés, la Russie est confrontée à une accélération de l’épidémie. Benjamin Quénelle Moscou

Désinfection de la gare ferroviaire de Moscou Belorussky le 20 octobre 2021. AFP

Chez les Kouznetsov, la nouvelle vague meurtrière de Covid en Russie a ravivé tensions et incertitudes. «Au-delà des appels des autorités que personne n’écoute plus, il faut une prise de conscience générale!» lance Piotr, 45 ans, masque au visage dès qu’il sort dans la rue. Si le père s’est fait vacciner, la mère s’y refuse et la fille s’interroge. Cinq de leurs proches, dont plusieurs jeunes, sont pourtant morts de la maladie. Mais, dans ce foyer de la classe moyenne moscovite, comme partout en Russie, le coronavirus a réveillé une crise: celle de la confiance entre la société et l’État.