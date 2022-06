Réseaux et Toile – En road trip musical sur Radiooooo L’application française va fêter ses 10 ans et est toujours aussi pratique pour défricher de nouveaux horizons musicaux. Opinion Alice Randegger

L’interface du site et de l’application Radiooooo. DR

Quel genre de musique passait à la radio au Cambodge dans les années 60? Sur quels rythmes dansait-on au Venezuela en 1940? À quoi ressemblaient les hits groenlandais en 1990? Les réponses à ces questions existentielles se trouvent à portée de main, sur l’application Radiooooo.

Il suffit d’y sélectionner un pays pour y être transporté puis de choisir une décennie, entre 1900 et aujourd’hui, pour voyager dans le temps à sa convenance. Le mode «taxi» permet de traverser les frontières aléatoirement, et une option supplémentaire parachève les réglages: la possibilité de choisir de la musique lente, rapide ou bizarre.

Le côté vintage de ce concept simple – écouter de la musique en fonction des lieux et des époques – réside dans l’impossibilité de sauter un morceau, comme si on était vraiment en road trip au Canada en 1977, la radio allumée sur une station locale. Si l’artiste diffusé nous déplaît, il faut changer de fréquence et se téléporter ailleurs sur la carte ou dans le temps.

Tous les titres disponibles sont le résultat de près de dix ans d’engagement des utilisateurs. Playlist collaborative géante, dont chaque morceau est écouté pour en vérifier la qualité, Radiooooo est faite pour découvrir de tout, loin des algorithmes des discothèques en ligne classiques telles Spotify et Apple Music. Idéal pour dénicher des pépites inconnues du grand public.

Comme tous les noms de domaines de radiooo.com à radioooooooooooooooooooo.com ont été achetés par l’entreprise, retenir qu’il y a 5 «o» à Radiooooo est une coquetterie. Cependant, ils représentent les cinq continents. Car en plus de proposer de nouveaux horizons musicaux, l’application offre l’opportunité de réviser sa géographie. La Yougoslavie, l’URSS, le Pakistan, le Laos ou encore le Ghana apparaissent ou disparaissent au fil des cartes…

