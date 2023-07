Wimbledon 2023 – En retrouvant Djokovic, Wawrinka réveille le mythe de l’éternel retour Parce qu’il défie le personnage pivot de sa carrière, celui dont le jeu extrait le meilleur de lui, le Vaudois s’est offert l’espoir d’un nouveau grand frisson. Mathieu Aeschmann - Londres

Stan Wawrinka défie Novak Djokovic au troisième tour de Wimbledon. EPA/NEIL HALL

La littérature les appelle des personnages récurrents. Ils réapparaissent sans cesse au fil d’un roman, pour aider son héros, débloquer l’intrigue ou envoyer un signal au lecteur. Si la carrière de Stan Wawrinka était un roman, Novak Djokovic tiendrait ce rôle-là. À la fois secondaire et surpuissant. Personnage ambivalent capable d’aider ou d’écraser. C’est cette figure du passe-muraille, l’homme des défaites fondatrices et des triomphes éternels, que le Vaudois va retrouver vendredi sur le plus beau court du monde. Un 27e duel pour faire défiler les souvenirs et espérer remonter le temps.