Nouvel horaire des CFF – «En rendant le train moins attractif, on marche sur la tête» Pour le spécialiste de la mobilité Vincent Kaufmann, Genève sera pénalisé par le nouvel horaire des CFF, qui doit permettre des travaux de rénovation d’envergure. Rachad Armanios

Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Le nouvel horaire annoncé vendredi par les CFF, en vigueur dès fin 2024 durant dix ans afin de réaliser des travaux de rénovation, supprimera la liaison directe entre Genève et Neuchâtel et rallongera le temps de trajet pour Lausanne. Entretien avec Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).