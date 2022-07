République démocratique du Congo – En RDC, l’errance des victimes d’une nouvelle guerre Le conflit larvé entre gouvernement et rebelles a déjà fait 170’000 déplacés. Débordés, les humanitaires crient à l’aide. Patricia Huon - envoyée spéciale, Rutshuru

Une femme déplacée dans une école à Rutshuru, le 2 avril 2022. AFP/GUERCHOM NDEBO

«Nous étions aux champs quand nous avons entendu des explosions et le bruit des balles qui se rapprochaient, raconte Aline Mwavita, une jeune fille de quinze ans, accompagnée de son petit frère qui a chuté dans sa course et s’est entaillé le bras. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos parents avaient déjà fui. Ils n’avaient même pas pris le temps de mettre le cadenas sur la porte.»