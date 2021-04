Commerce de détail – En rachetant Jumbo, Coop va doubler ses ventes dans le bricolage Coop reprend à Maus Frère, propriétaire de Manor et de la marque Lacoste, les enseignes de bricolage Jumbo. La Commission fédérale de la concurrence doit encore donner son aval. Nicolas Pinguely

Le prix du rachat de Jumbo par Coop devait se situer aux alentours de 200 millions de francs. VQH

Un petit tremblement de terre dans le monde du bricolage suisse. Le géant Coop rachète à Maus Frères les magasins Jumbo. Avec cette reprise, la Coop va devenir le mammouth du secteur dans le pays. Car le géant du commerce de détail va quasiment doubler ses ventes dans le domaine. La Commission fédérale de la concurrence doit d’ailleurs encore donner son accord à l’opération.

Avant la transaction, Coop menait déjà le bal dans le secteur du bricolage. Mais ses concurrents n’étaient pas loin derrière. Avec des recettes annuelles d’un peu plus de 600 millions, réalisées au travers de ses 80 magasins Brico+Loisirs, Coop était talonnée par les enseignes Jumbo. Et ces dernières étaient suivies, elles, de très près en termes de ventes par Migros et ses Do it + Garden.