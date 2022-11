DR

«Frontalière, je reçois chaque année un certificat de prévoyance professionnelle de la caisse 2e pilier de mon employeur. De quoi s’agit-il?»

Réponse:

En quoi consiste le certificat de prévoyance professionnelle de la caisse?

La prévoyance professionnelle, également appelée LPP ou 2e pilier, est un régime de retraite obligatoire et complémentaire au premier pilier (AVS/AI). Il a pour but de maintenir le niveau de vie habituel à la retraite, en cas d’invalidité ou de décès.

Pour être obligatoirement assuré, vous devez :

Être assujetti à l’AVS.

Avoir au moins 17 ans et ne pas avoir encore atteint l’âge légal de la retraite.

Percevoir un salaire annuel brut de plus de CHF 21’510.

Le 2ème pilier se décompose en deux parties:

une part minimale obligatoire, régie par une loi fédérale qui prévoit un taux de cotisation minimum selon l’âge et une cotisation LPP payée à parts égales par l’employé et l’employeur),

une part « surobligatoire » qui dépend du bon vouloir de l’employeur et qui donne lieu à des prestations plus étendues.

C’est cette seconde partie qui déterminera si vous avez un bon 2e pilier ou non!

À quoi sert le certificat?

Le certificat de prévoyance contient des indications précises sur votre 2e pilier. Il vous informe sur le montant du capital vieillesse épargné jusqu’à présent, intérêt compris, et de son évolution. Il détaille également le montant de vos cotisations, de votre prestation de libre passage (montant à disposition pour l’achat de votre résidence principale), et des prestations de prévoyance auxquelles vous avez droit en cas d’invalidité, décès et retraite.

Par le Groupement transfrontalier européen (GTE)

