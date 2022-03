Baisse de la pêche – En quête d’une méthode pour scruter les poissons sauvages L’Université de Lausanne, l’EPFL et la Maison de la Rivière unissent leurs forces pour tenter d’expliquer la diminution des prises dans le Léman.

Lucas Philippoz

On constate une baisse générale des captures de poissons du Léman. TDG/LAURENT GUIRAUD

L’année 2020 a fait figure d’exception pour les pêcheurs, avec une légère hausse des captures (+3,1%) après six années de baisses consécutives, selon la Commission internationale de la pêche dans le Léman. Parmi les explications potentielles à cette diminution générale: la qualité des eaux et son impact sur l’organisme et la capacité de reproduction des poissons.