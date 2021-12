Noël et ses traditions 1/3 – En Provence, les santons colorés sont les stars de décembre Des villages miniatures entourent la crèche pour célébrer une tradition du sud de la France. Visite de la Maison Fouque, célèbre créateur de ces statuettes d’argile. Gérald Cordonier

Dans une crèche provençale, c’est la vie d’un village du 19e siècle qui est recrée, avec ses habitants, ses personnages mythiques et ses artisans qui s’affairent non loin de l’Enfant Jésus. Maison Fouque

Quand Noël approche, en Provence, le rituel est bien rodé. Dans les églises, dans les salles villageoises, dans certains magasins et surtout chez les habitants fiers de leur identité, chacun redouble de précaution pour dépoussiérer ses santons ou déballer de nouvelles acquisitions. Et installer les petites statues – collectionnées souvent depuis de nombreuses années – dans un décor plus ou moins bricolé qui, du 4 décembre jusqu’à la Chandeleur (2 février), va carrément redonner vie à un village provençal tout droit tiré du XIXe siècle.