Droits d’auteurs musicaux – En procès à New York, Ed Sheeran se défend d’avoir plagié Marvin Gaye Le roi actuel de la pop anglaise s’est défendu mardi d’avoir plagié la célèbre chanson de l’Américain Marvin Gaye, «Let’s get it on», pour son tube planétaire «Thinking out loud».

Ed Sheeran à New York le 25 avril 2023. Getty Images via AFP

C’est le second procès en un an pour le chanteur et auteur-compositeur britannique de 32 ans, qui avait remporté en avril dernier une bataille judiciaire distincte devant la Haute Cour de Londres, laquelle avait débouté deux musiciens l’accusant d’avoir copié une de leurs œuvres, pour son méga hit «Shape of you».

Cette fois, les plaignants sont les héritiers d’Ed Townsend, un musicien et producteur américain qui avait coécrit «Let’s get it on» avec Marvin Gaye. Sorti en 1973, ce classique de la soul est resté à la postérité pour ses notes de guitare et les vocalises sensuelles du prince de la soul et du label Motown.

«Oui, (la compositrice) Amy Wadge et moi avons écrit la chanson +Thinking out loud+», a assuré devant la cour Ed Sheeran, interrogé par les avocats des plaignants, selon le récit du New York Times présent dans le prétoire.

Plus tôt, vêtu d’un costume noir sur une chemise blanche et d’une cravate bleue, l’artiste était arrivé devant le tribunal fédéral de Manhattan, tête baissée, sans dire un mot à la forêt de caméras. Il a été suivi par la fille de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, qui a déclaré à la presse être «ici pour la justice, pour protéger la propriété intellectuelle de (s)on père».

L’avocat des plaignants, Ben Crump, a lancé en reprenant le titre du tube «Let’s get it on»: «Comme Marvin Gaye l’aurait dit, allons-y!»

Dans leur plainte pour violation des droits d’auteur, les héritiers de Townsend assurent qu’il y a des «ressemblances frappantes» avec «Thinking out loud», sortie en 2014. Ils en veulent pour preuve que le groupe Boyz 2 Men avait mêlé les deux chansons sur scène. Ed Sheeran lui-même avait enchaîné en concert les lignes de voix, bien différentes, des deux tubes, sur les mêmes harmonies de guitare, une séquence encore visible sur internet.

«Confession»

À l’audience, selon le NYT, Me Crump s’est appuyé sur la vidéo d’un fan à un concert en 2014 montrant Ed Sheeran «mixer» son titre à celui de Marvin Gaye. Une «preuve tangible» et même une «confession», a attaqué l’avocat.

Ed Sheeran a reconnu qu’il «mélangeait une chanson avec une autre» en concert et son avocate Ilene Farkas a affirmé que son client avait créé «Thinking out loud» de manière indépendante et sans copier «Let’s get on it», en dépit des ressemblances musicales entre les deux morceaux. Selon la défense du Britannique, «il existe des dizaines, voire des centaines de chansons antérieures et postérieures à +Let’s get it on+ qui utilisent la même progression d’accords ou une progression similaire».

Le tube d’Ed Sheeran s’était classé 2e au Billboard Hot 100, le classement de référence américain et avait remporté le Grammy Award de la meilleure chanson de l’année en 2016.

La plainte, déposée en 2016, avait d’abord été rejetée pour une question de procédure, puis déposée à nouveau en 2017, également à l’encontre de Sony.

Comme à New York, Ed Sheeran s’était déplacé en personne pour défendre sa chanson «Shape of you» dans le précédent procès à Londres, une affaire qu’il jugeait emblématique de pratiques abusives qui minent la création. Le juge londonien avait donné raison à Ed Sheeran, estimant qu’il n’avait pas copié, même «inconsciemment», une partie de la mélodie de la chanson «Oh why» (2015) de Sami Chokri et Ross O’Donoghue.

Le juge avait relevé des «similarités évidentes» entre les deux chansons, avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme «d’innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues», mais aussi des «différences importantes».

L’Afro-Américain Marvin Gaye est considéré comme l’un des grands artistes de la musique soul et populaire du siècle dernier. Né en 1939 à Washington, il est mort 1984 à Los Angeles, tué par son père après une dispute à la veille de son 45e anniversaire.

AFP

