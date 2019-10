En politique, le tournesol a le pistil à gauche

Élections fédérales Élections sans pitié pour les socialistes: leurs amis Verts leur ont coupé l’herbe sous le pied. Les battus reviennent sur leur échec. Plus...

Fédérales 2019 A Fribourg, les candidatures des deux sortants pour le Conseil des Etats, si 2e tour il y a, sont maintenues. La tenue ou non de ce scrutin dépendra de la décision du PLR mardi. Plus...

Fédérales 2019 L'assemblée générale extraordinaire du PLR juge les chances de son poulain trop faibles. Le Valaisan Philippe Nantermod se retire donc de la course. Plus...

Élections fédérales Puplinge, Presinge et Versoix constituent les municipalités genevoises les plus Vertes. La palme de la citoyenneté revient, elle, à Troinex. Plus...