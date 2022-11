Polarisation des débats – En politique genevoise, le ton se durcit. Surtout sur internet Si les magistrats admettent encore pouvoir jouir de l’espace public sereinement, tous regrettent le ton de certains messages sur les réseaux sociaux. Léa Frischknecht

Les élus genevois regrettent que l’anonymat en ligne accentue la violence des propos à leur égard. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

«Les critiques font partie de la politique, mais l’environnement est devenu plus dur. Et tout le monde doit être conscient que lorsque le ton se fait plus dur, le climat politique s’en ressent.» Tels ont été les mots prononcés par Simonetta Sommaruga, le 2 novembre, à l’annonce de son départ du Conseil fédéral.