PIERRE ABENSUR

Genève, 19 juillet

Mal dormir. Les fenêtres grandes ouvertes pour ne pas suffoquer, le ventilateur sur le bout du nez. Mais une autre réalité se cache derrière la chaleur qui nous enveloppe: le bruit urbain. Ce bruit qui s’atténue derrière nos fenêtres closes nous agresse lorsque la chaleur nous contraint à les ouvrir. 6 h, la balayeuse passe en bas de la rue. Est-il vraiment nécessaire de nettoyer cette rue tous les jours? Est-il vraiment indispensable de le faire à 6 h pour préserver la sacrosainte circulation routière? 6 h 20, la balayeuse repasse dans l’autre sens. 6 h 30, le voisin préchauffe son scooter garé juste sous nos fenêtres. 6 h 50, de l’autre côté de l’immeuble, les marteaux-piqueurs attaquent le bitume, on écharpe de nouveau la chaussée pour d’énièmes travaux. Plus tard, le magasin de motos fait ronfler ses engins toute la journée. «C’est juste cinq minutes, Madame!» Cinq minutes pour vous, lui dis-je, pour moi c’est en continu.

À mesure que le jour baisse, le bruit ambiant s’atténue et celui des voitures et des deux-roues se fait plus saillant. Les pots trafiqués, les conducteurs égoïstes en mal de reconnaissance font rugir leur engin. Le boulevard fait caisse de résonnance. Entre minuit et 4 h, un peu de paix. À moins qu’un voisin insomniaque décide de mettre un peu d’opéra! Puis, les bruits de la ville se réveillent crescendo. Épuisé.e, on emmène les enfants au centre aéré et on enchaîne au bureau. Et on recommence.

Telle est la réalité de celles et ceux qui vivent en ville – par contrainte ou par choix, qui ne partent pas en vacances, souvent par manque de moyens. De prévention, si peu. De sanctions, mystère. L’avenir est à la ville du quart d’heure, nous dit-on. Le bruit rend malade. Alors, et si on protégeait les citoyen.ne.s urbain.e.s, plutôt que la circulation routière?

Valentine Fournier

