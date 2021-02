Pédophilie – L’écrivain Gabriel Matzneff réplique à Vanessa Springora Le livre «Vanessavirus», que l’auteur est sur le point de publier, provoque un nouveau séisme en pleine affaire Duhamel. Virginie Lenk

Gabriel Matzneff en 2015. Aurimages via AFP

On l’avait peut-être oublié un peu trop vite, Gabriel Matzneff. Pourtant, l’écrivain français avait prévenu: il se défendrait, homme de plume honni et maudit, comme il aimait se dépeindre, assassiné par la société française, dont l’écriture demeurerait le salut. Peu après le choc provoqué par «La familia grande» de Camille Kouchner et le mouvement #MeTooInceste, il annonce la sortie fracassante et prochaine de son livre, dont le titre ne fait aucun doute sur la réponse orchestrée depuis un an au «Consentement».

Du récit littéraire de Vanessa Springora, qui dénonçait alors la prédation sexuelle sur une enfant et le mécanisme de l’emprise d’un artiste sanctifié sur les plateaux de Bernard Pivot, on a retenu cette phrase glaçante: «À 14 ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche, à l’heure du goûter.»