Série d’été: nage au long cours à Genève (4/5) – En piscine, le kilomètre lance la journée olympique Les adresses aquatiques ne manquent pas à Genève. Les meilleures offrent des ouvertures matinales, adaptées à la canicule. Thierry Mertenat

Genève-Plage en été. L’image est d’avant les grandes canicules. La proximité entre le bassin de 50 mètres et le lac reste la même. C’est cadeau. LAURENT GUIRAUD

Back to the swimming pool. Ce retour en bassin fermé ne plaira pas à tout le monde. Démission, faute de goût, aux yeux (sans chlore) des inconditionnels de l’eau vive. Nombreux sont les anciens nageurs d’élite, qui ont passé leur jeunesse à compter les petits carreaux au fond de la piscine olympique, à y renoncer définitivement une fois la carrière sportive terminée.

Plus question pour eux de mettre un orteil dans ces lignes d’eau où l’on nage en rythme, les uns derrière les autres, dans un mélange de discipline et de routine collectives. Ils et elles ont viré le duo coach et podium pour filer au lac. On les retrouve à faire plusieurs fois le tour complet des Bains des Pâquis, été comme hiver (surtout en hiver!), en contournant le phare, en remontant à contre-courant, là où le néophyte aurait tort de s’aventurer, pour boucler leur boucle aquatique.

Donc, on retrouve le néophyte – vous, moi, à tous les âges – au bord du bassin pour une session ordinaire de 20 traversées de 50 mètres, sous la surveillance d’un gardien de bain bronzé, auquel il n’est pas interdit de demander conseil, notamment sur le choix de la ligne d’eau – entre «nage sportive» et «nage amateur» –, avant de se lancer dans son kilomètre.

De préférence à la fraîche, en optant pour un bassin public qui pratique les «matinales». Soit une ouverture dès 7 h si possible, sachant que le soleil, en ce moment, se lève à 6 h et qu’il ne manque jamais son réveil.

«Certaines piscines n’ont toujours pas compris et attendent le milieu de la matinée pour ouvrir leurs installations.»

Certaines piscines – on pense au Lignon et à Meyrin par exemple – n’ont toujours pas compris, avec des tourniquets qui, chez elles, ne se déclenchent qu’à partir du milieu avancé de la matinée, entre 9 h 30 et 10 h, pas avant, ce qui est déjà trop tard.

Au chapitre des horaires adaptés au climat et aux nouvelles habitudes nageuses, Carouge vire en tête. À la Fontenette, depuis longtemps, c’est régime à l’aube les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. À 7 h 05, on est dans l’eau, à 7 h 30 le kilomètre est accompli et le café-croissant nous attend en terrasse.

Lancy, où l’on nage à l’année en extérieur, n’offre que deux jours à 7 h 30 (mardi et jeudi), quand Genève-Plage, et ses «2 hectares de verdure», fait comme à Carouge, coup triple, les mardi, jeudi et samedi, et ce jusqu’au 8 octobre. Là, c’est cadeau. D’autant que l’accès au lac figure dans le prix d’entrée, que l’on peut alterner ligne d’eau en bassin fermé et plage en bassin ouvert. Deux piscines en une, des carreaux et des galets, avec de l’herbe tout autour.

Cet environnement naturel est sans concurrence à Genève. Il faut aller à Nyon, et sa piscine de Colovray, pour trouver pareille mixité aquatique. À chaque fois, l’effort en vaut la peine. La beauté du site donne de l’énergie. On finit par nager 2 kilomètres, sans même s’en rendre compte.

