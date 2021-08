Lancement de saison – En période de doute, le Galpon choisit l’affirmative Au compteur, les 10 ans du bâtiment et les 35 de l’une des deux compagnies fondatrices. Pour cette saison anniversaire, le théâtre du bord de l’Arve brandit un «Point d’interrogation». Katia Berger

L’orchestre Boxing Piano entamera la saison du Galpon dès vendredi avec son festival Cataclysme Piano #3. Elisa Murcia Artengo

À l’option «sans titre», le Galpon a toujours préféré nommer ses saisons. Quitte à brouiller les pistes d’un double sens ou d’un sarcasme, ses codirecteurs, Nathalie Tacchella et Gabriel Alvarez, font chaque fois que possible le choix de la parole plutôt que du silence contrit. Après «Qu’ils crèvent les artistes», «Nous sommes une anomalie sauvage» ou «Entre Nadir et Zénith», les voilà qui baptisent 2021-2022 «Point d’interrogation», toujours friands d’une jolie contradiction dans les termes.

Questionneur, faut-il le rappeler, l’art dramatique l’est par définition. Assertif, au contraire, ce théâtre en bois, qui célèbre cette année ses 10 printemps au bord de l’Arve, se l’est révélé, vendredi soir, en donnant publiquement lecture d’une lettre adressée aux autorités cantonales par les institutions du Loup, du Grütli et du Galpon réunies, pour exprimer leur opposition à l’exigence du pass Covid à l’entrée de tout lieu culturel. «Nous refusons la punition sociale là où nous avons mission de rassembler», martèlent les trois directions, soucieuses de poursuivre l’application des mesures existantes face à la pandémie.

Une fois l’affiche de saison déroulée, fidèles et artistes ont échangé questions et réponses sous des feuillages bigarrés. Elisa Murcia Artengo

Au pied d’arbres où jouaient les ombres naturelles et les ampoules bariolées, une quinzaine d’artistes se sont ensuite succédé au micro dans une ambiance chaleureuse, tandis que Nathalie Tacchella mesurait la durée des exposés en faisant brûler des cierges magiques comme on renverse un sablier. L’exhaustivité tenant lieu de vœu pieux, on se contentera de mentionner ici l’intervention de l’association Boxing Piano, qui, pour annoncer son imminent festival Cataclysme Piano #3, a extirpé plusieurs claviers d’une fourgonnette pour les rouler jusqu’au foyer dans un geste mi-rude mi-dévot. Là, on saluera les «Olympiades» en six étapes emmenées par le Studio d’Action Théâtrale que Gabriel Alvarez édifia en automne 1986. Ou cette création rescapée du Covid, «Génétrix», qui verra les danseurs Victoria Chiu, Susana Panadés Diaz, József Trefeli et Rudi van der Merwe évoluer au sein de leur patrimoine génétique respectif. Ou enfin le solo signé Justine Ruchat qui fonce bille en tête dans les représentations ordinaires de la prostituée, «Angelina». Pour les nombreux autres titres à l’affiche, les ateliers, la librairie, les stages ou simplement les horaires de ce havre de dialogue et d’hospitalité, on consultera dare-dare le site internet.

