Coupe du monde au Qatar – En perdition, la Suisse de Yakin quitte le Mondial humiliée Le sélectionneur joue avec le feu avec des choix abscons. Le Portugal lui donne une terrible leçon de football: 6-1. Retour à la maison! Daniel Visentini Doha

Granit Xhaka, Haris Seferovic et l’équipe de Suisse ont totalement sombré contre le Portugal. KEYSTONE

C’est triste un espoir qui s’effondre, qui se déchire, qui s’évanouit. Dans l’immensité du stade de Lusail, une équipe totalement perdue, sans repères, écartelée et moribonde: la Suisse. C’est compliqué de vouloir écrire l’histoire quand on griffonne des schémas abscons et vides de sens: c’était la responsabilité de Murat Yakin de dessiner les lignes fortes de ce huitième de finale; le gribouillis proposé à la place lui est revenu à la figure comme une lettre morte, chiffon froissé de ses lubies tactiques, terrible leçon de football reçue en guise de punition.