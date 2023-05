Roland-Garros 2023 – En perdition, Jil Teichmann quitte déjà Paris En crise de résultats, la Biennoise s’est liquéfiée, dimanche, au 1er tour de Roland-Garros contre Sara Errani (3-6 6-4 6-2). Jérémy Santallo - Paris

Jil Teichmann va quitter Roland-Garros avec encore plus de questions qu’en arrivant. keystone-sda.ch

À ce moment-là, si elle avait pu aller se cacher très loin ici, elle l’aurait sûrement fait. Lors du dernier jeu dimanche soir, sur un court 6 complètement recouvert par l’ombre, Jil Teichmann a mis sa main sur son visage de dépit après avoir remis une amortie avec un coup droit lifté beaucoup trop long, mais qui n’avait surtout pas lieu d’être. À 20h33, et après 2h18 de jeu, la Biennoise de 25 ans a baissé définitivement la tête avant de partir, seule, à travers les allées de Roland-Garros. Son calvaire continue.



62 fautes directes!

La native de Barcelone a pourtant traversé le début de rencontre comme la joueuse qui a fait son meilleur résultat en Grand Chelem à Paris l’année passée - 8es de finale. Puis comme celle qui est en panne de résultats depuis. Capable de tourner à merveille autour de son coup droit en retour, de faire admirer sa main magnifique dans le petit au filet ou de transformer la réception d’un lob en coup d’attaque fulgurant, celle qui est passée en quelques mois du top 30 à la 77e place à la WTA a ensuite démontré toute son inconstance du moment en se liquéfiant après le gain du premier set (62 fautes directes en tout!)



L’expérience d’Errani

À observer Sara Errani (73e) depuis les premiers rangs du petit court 6, l’obstacle n’avait pourtant vraiment rien d’insurmontable pour Teichmann. La vétérante italienne de 36 ans, à la mécanique de service douteuse et au manque de puissance flagrant, n’a plus rien à voir avec la fille qui fut finaliste à la Porte d’Auteuil en 2012 (Sharapova) et la 5e meilleure joueuse du monde à cette époque. Mais la native de Bologne est une guerrière, une vraie, et avec ses armes, elle a toujours fait jouer le coup de trop à une Suissesse en crise pour mieux laisser les fautes arriver. La roublardise à l’état pur.



