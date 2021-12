YB terrassé 2-1 au Wankdorf – En patron, Imeri a porté Servette vers la victoire Menés au score, les Grenat profitent de l’expulsion de Martins à la 45e pour faire la différence après la pause avec Imeri. Daniel Visentini Berne

Imeri prend ses responsabilités, comme le patron qu’il est devenu, en transformant le penalty. C’était douze minutes avant le magique coup franc de la victoire. ERIC LAFARGUE

On croyait encore, il y a peu, à une forme d’éclosion. On se trompait. Il y a là, sous nos yeux, quelque chose qui relève d’un avènement, au sens propre comme au figuré. Kastriot Imeri, depuis quelques semaines maintenant, est devenu un monstre, un monstre génial, décisif, généreux, imprévisible, indispensable. On pourra toujours se dire qu’il aurait pu être tout ça plus tôt, peut-être, qui sait, mais il l’est aujourd’hui. Son mois de novembre était déjà énorme, avec Servette, avec la Suisse? Son mois de décembre a commencé comme un coup de tonnerre qui a laissé Young Boys K.-O. debout, sonné par les coups de pattes d’un joueur de 21 ans qui a déjà tout d’un grand. Qui le devient chaque semaine un peu plus.