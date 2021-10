Encre bleue – En parler autrement Opinion Julie

Le virus du SARS-CoV-2. GETTY IMAGES

Allez, une fois n’est pas coutume, je vous cède ma plume!

C’est Magali qui s’en empare aujourd’hui pour rédiger cette petite dissertation poétique de circonstance, à propos de ce qui nous prend la tête, et le corps aussi, ces temps-ci.

Disons que cette forme d’expression change des positions tranchées qui s’expriment souvent de manière agressive lors des discussions familiales, amicales ou professionnelles, où l’on ne parle que de lui. De qui, déjà?

«Ce virus, il nous ennuie, il nous pourrit la vie

Et ce vaccin, il est malsain!

Deuxième, troisième dose, et puis on s’interpose

On parle d’une quatrième, on a peur de l’œdème

On croise les gens, on se regarde, méfiants

Y en a qui s’écartent de vous, y sont devenus fous

Tout ça divise les gens et ça les rend méchants

Et puis le masque, c’est un désastre!

On en trouve partout, jusque dans les égouts

Mais vive la liberté, on va pas chipoter!

Y en a de toutes les couleurs, de l’arc-en-ciel au martin-pêcheur

Ya ceux dont on voit le nez

Ya les persécutés, pour pas s’exécuter

Ya les obéissants qui le portent tout l’temps,

Ya les récalcitrants qui sont plutôt confiants,

Bien sûr qu’y a les vaccinés, et puis les obstinés

Mais au fil des mois, voilà qu’on s’aperçoit

Qu’il faut recommencer… le vaccin est juste passager

Il est même pas sûr! Mais quelle aventure!»

Et l’aventure n’est pas encore terminée. Mais ce n’est plus Magali qui le dit, puisque j’ai repris ma plume…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.