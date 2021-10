Antoine Girard bat des records – En parapente, la Terre vue d’en haut Le 18 juillet, Antoine Girard a déplié son aile et il est allé faire un tour là où aucun parapentiste n’était jamais allé: à 8407 m, bien au-dessus du Broad Peak, presque à la hauteur du K2! «Je suis sûr qu’on peut monter jusqu’à 9000 m», annonce-t-il. Jean Ammann

Depuis son fauteuil dans le ciel, Antoine Girard domine le monde. Antoine Girard

Le 23 juillet 2016, le Français Antoine Girard avait abasourdi la communauté terrestre en survolant le Broad Peak, établissant un record d’altitude avec un vol à 8157 m. «Le vol du siècle!» avaient titré les journalistes spécialisés, qui ne savaient pas ce que le siècle leur réservait. Car cinq ans plus tard, le 18 juillet 2021, Antoine Girard a décollé de Paju, un lieu-dit du Karakoram, au Pakistan, sis à 4160 m d’altitude, pour s’en aller – comme chantait si bien Gold – un peu plus près des étoiles: il est monté à 8407 m, bien au-dessus du Broad Peak, presque à la hauteur du K2 (8611 m), dans cet oxygène rare où ne croisent que des long-courriers et des oies à tête barrée. «Antoine est le premier qui a osé réellement ce genre de vols», dit un de ses compagnons d’aventure, François Ragolski, champion du monde de parapente acrobatique en 2016.