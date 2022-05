Dimanche, Alain Geiger a mis en cause la réflexion collective de ses joueurs. Une victoire contre Lugano mercredi (20h30) est attendue pour valider le maintien.

Une crispation ne précède pas nécessairement une crise. Heureusement pour Servette, qui a tout pour s’en préserver. Sur le terrain, une victoire contre Lugano mercredi (20h30 à la Praille) balayerait définitivement les mauvaises ondes engendrées par un barrage toujours mathématiquement possible.

En coulisses, par contre, il y a une légère tension. Parce que les Grenat restent sur quatre défaites de rang, et que certains éléments clés sont plus que tentés par un départ (Imeri, Cognat, Diallo, alors que Clichy et Sasso sont toujours en fin de contrat).