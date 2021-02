Covid et mobilité – En panne de passagers, les TPG rabotent leur offre de 1,8% Dès le 22 février et jusqu’à la fin de l’horaire 2021, les prestations sont réduites pour tenir compte d’une affluence moindre sur fond de pandémie. Marc Moulin

Malgré les heures de pointe, le tram connaît peu d’affluence. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

Bus recherche passagers, désespérément. Alors que la crise sanitaire continue de plomber la fréquentation des transports publics, les TPG annoncent ce lundi une légère réduction de leur offre, qui prendra effet dans deux semaines, le lundi 22 février, et est vouée à perdurer jusqu’à la fin de l’horaire annuel 2021, soit le 12 décembre prochain. L’ajustement est marginal, puisqu’il est évalué à une baisse de 1,8% des prestations.

L’économie attendue par les TPG se monte à 2 millions de francs. La mesure se justifie par la faible affluence qu’observe la régie publique genevoise, notamment dans les secteurs de l’aéroport (le trafic aérien a plongé de 70% l’an dernier, relèvent les TPG) ainsi que celui des organisations internationales.

Le principal changement affectera les lignes urbaines (1 à 25) uniquement le dimanche matin avant 9 heures et le dimanche soir après 21 heures. Les intervalles entre passages de véhicules seront allongés de 5 minutes (sans changement si la fréquence de passage est égale ou supérieure à 30 minutes). Le bus express 5+ (Thônex-Vallard – P+R P47) est suspendu.

La ligne 28 est amputée de toute sa section desservant le Grand-Saconnex et le quartier des organisations internationales; elle ne circulera plus qu’entre Les Esserts et l’aéroport. Pour assurer le relais sur une partie du tracé qu’elle abandonne, la ligne 22 est prolongée de deux arrêts de la place des Nations au Jardin botanique. On supprime les renforts accordés en période de grandes transhumances à la ligne 10 (Rive - Aéroport).

Sur des tracés plus périphériques, la ligne 56 (Hôpital La Tour - Aéroport) voit sa cadence divisée par deux pour passer à un passage par demi-heure. Les prestations maintenues se calent sur les horaires ferroviaires de la gare aéroportuaire. Enfin, les habitants de Presinge et Puplinge devront patienter avant d’être raccordés au Léman Express via la gare d’Annemasse: la nouvelle ligne 86 voit sa mise en service reportée du 5 avril à la rentrée scolaire du 30 août. La mise en service de l’extension du tram 14 jusqu’à Bernex-Vailly est, elle, maintenue au début de l’été.

Les TPG précisent que le port du masque reste obligatoire à bord. En matière d’hygiène, la régie indique que, désormais, elle a «généralisé l’ouverture systématique des portes de tous leurs véhicules lors de chaque arrêt afin d’assurer une ventilation régulière» et qu’elle a renforcé les contrôles au sujet de la désinfection. Un récent article de la «Tribune de Genève» avait mis en lumière des failles à ce niveau.