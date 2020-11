Festival féministe – En migrant sur le web, Les Créatives gardent leurs couleurs Transformée en raison du Covid, la 16e édition de la manifestation genevoise fait mouche sur la Toile grâce notamment à ses vidéoconférences. Fabrice Gottraux

La percussionniste genevoise Aïda Diop dans le Studio Créatives, alias le Chat Noir scénographié par Maya Rochat Sébastien Metenier

Le festival Les Créatives, comme tant d’autres manifestations, aura fait les frais du Covid. Mais comme d’autres aussi, le rendez-vous féministe genevois a trouvé comment rebondir, en reportant une partie de sa programmation sur le web. Avec ce premier constat: ce qui dans les salles aurait dû prendre fin le 29 novembre gagne en durée avec sa diffusion internet. Ainsi, les tables rondes chères aux Créatives pourraient même rester éternellement à l’écran.

Dominique Rovini, directrice du festival, si elle ne peut se défaire du dépit de n’avoir pu présenter sur scène la copieuse affiche pluridisciplinaire prévue pour cette 16e édition, se réjouit tout de même: lorsque la philosophe américaine Judith Butler, célèbre figure du féminisme, s’entretient en vidéoconférence avec la journaliste française Lauren Bastide, non seulement le discours fait mouche, mais l’audience dépasse aussi ce qui aurait été possible dans une salle. Idem pour l’intervention de l’universitaire et militante Loretta Ross. Toutes deux sont Nord-Américaines: les internautes d’outre-Atlantique n’ont pas fait défaut, aux côtés du public suisse et français principalement.

Du clip plutôt que du concert en ligne

Ce qui est valable pour une conférence l’est-il pour la musique? Le concert en live stream n’est clairement pas la panacée. «Mais présenter quelque chose s’approchant du vidéoclip fait encore sens», soutient Dominique Rovini. Les Créatives ont derechef installé un studio – Studio Créatives, ça s’appelle – dans le Chat Noir. Artiste contemporaine coutumière des interventions live, Maya Rochat a scénographié la petite scène. Et le club carougeois de prendre des couleurs inédites: ce sont des éclaboussures de rouge, de bleu, parmi lesquelles on croit apercevoir un nuage de gaz, un amas d’étoiles. Réminiscence psychédélique certaine. En fait de peinture, il s’agit de toiles posées contre les murs et le sol. Éphémères, donc. Pourtant, là encore la diffusion sur internet permet de prolonger la visite. Un tel dispositif rappelle ce qui se fait déjà ailleurs, et en tout temps, en particulier le concept berlinois des sessions Colors: plan fixe, sans fioriture, plan simple pour mettre en valeur des performances individuelles.

Eclaboussures de rouge et de bleu suggèrent un paysage interstellaire contre les murs du Chat Noir

Il suffira d’un clic sur YouTube, à l’adresse des Créatives, pour retrouver et les discussions et les musiciennes. Ces dernières sont au nombre de huit déjà en ligne. Huit autres artistes suivront. Où l’on retrouve notamment des figures de la scène genevoise, la chanteuse Flèche Love, le duo Ester Poly, la percussionniste Aïda Diop également. Chacune donnant à entendre une composition de son cru, les unes en prestation live complète, les autres accompagnées d’une bande-son préenregistrée. Pas question en effet de réunir un band entier, restrictions sanitaires obligent.

Tant qu’à rendre pérenne l’expérience en ligne, Les Créatives ont également mis en route une série de podcasts, à raison d’une émission mensuelle. L’occasion de mettre en valeur des talents locaux divers, ici la jeune journaliste Chloé Lawson, 26 ans, issue du bouillonnant terreau de Radio Vostock, dont on retrouvera sur internet notamment une interview de la militante française Rokhaya Diallo. Toutes affaires à suivre sur le long cours.