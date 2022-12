Entre inflation et récession, la marge est devenue étroite. Il s’en faudrait en effet de très peu désormais pour que le resserrement monétaire engagé pour freiner la première ne précipite le monde dans la seconde. Cette marche sur le fil du rasoir mérite qu’on s’y arrête un instant. Retour donc, une fois encore, sur le rôle central de la politique monétaire, qui gouverne notre destin économique à tous.

Les prémices de l’embrouille actuelle (il y en eut bien d’autres, ne serait-ce qu’au siècle passé: 1929, 1973, 1978, 1982, 1993, 1998…) remontent en fait à la crise financière de 2008, qui marque le début de la phase de désinflation, accompagnée une décennie plus tard de la pandémie née en Chine centrale (Wuhan, novembre 2019), qui a provoqué l’arrêt de la production et des échanges à l’échelle mondiale.

Volant au secours de ce qui pouvait ou semblait devoir l’être, les banques centrales, les yeux brouillés par une longue période de prix trop bas, si longue qu’on a pu craindre – à juste titre ou non, les analyses postérieures le démontreront – que la déflation s’installerait durablement si l’on n’agissait pas avec la plus grande fermeté, ont inondé les marchés de monnaie, et ont persisté. Ce fut le péché. «Le péché monétaire de l’Occident» avait écrit Jacques Rueff en 1971, dans un contexte évidemment fort différent…

La rapide remontée des prix a d’abord été tout aussi faussement considérée comme un simple réajustement à leur niveau normal. Lorsqu’on s’est un peu tardivement rendu compte qu’il n’en était rien et que l’inflation (à plus de 10% dans les pays d’ordinaire allergiques à toute dépréciation monétaire, comme l’Allemagne) s’était inscrite à l’ordre du jour en tant que phénomène continu au point de menacer de s’installer durablement, on s’est résolu par une sorte de manœuvre de rattrapage à faire preuve de la plus grande fermeté, zone euro comprise. Serait-ce là une seconde erreur?

Ce qui frappe en tout cas, c’est que la détermination à barrer la route à la vague inflationniste avant que ne s’enclenche une course prix-salaires semble progressivement s’estomper. Ainsi, après avoir fait remonter son taux directeur à quatre reprises successives de 0,75 point de pourcentage, le Comité d’open market de la Réserve fédérale a ramené la dernière hausse en date (14 décembre) à 0,5 point. Ce qui porte certes la fourchette visée du taux des fed funds (entre 4,25% et 4,5%) à son plus haut niveau depuis quinze ans et n’empêchera en rien de nouveaux tours de vis «si nécessaire». Mais l’incertitude et le doute sceptique commencent à imprégner les délibérations du FOMC, de même qu’ils freinent visiblement les ardeurs de la Banque centrale européenne, alignée en l’occurrence sur sa consœur américaine, et influencent sans doute aussi les réflexions du directoire de la Banque nationale suisse, tous aréopages aux équipes d’éclaireurs braquées sur les moindres avancées et reculs de leurs indices respectifs des prix à la consommation.

C’est que les perspectives n’ont jamais été aussi incertaines. On révise légèrement à la baisse les prévisions de croissance, mais nulle part on évoque, sinon à mots couverts, la probabilité d’un plongeon conjoncturel, qui serait la suite logique d’un serrage monétaire trop prononcé ou, plus trivialement, la conséquence fâcheuse d’un discours inadapté aux circonstances. Ce n’est pas pour rien que les banques centrales ont renoncé à ce qu’on appelle la forward guidance*…

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur. PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.