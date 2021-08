Football - En manque de repères, Servette se cherche des garanties

Où en est ce Servette encore trop brinquebalant et surtout que vaut-il vraiment? Pour des Grenat en manque de certitudes établies, le rendez-vous dominical contre des Lucernois encore plus mal lotis qu’eux doit permettre de lever quelques doutes, de restaurer une confiance ébranlée afin de ne pas sombrer davantage dans l’univers du scepticisme. Si la victoire en Coupe 6-0 à Saint-Prex a fait du bien, cette parenthèse n’a pas suffi à effacer les craintes pesantes d’un début de saison contrasté.

«On est plus long au démarrage que certains. Jusqu’à maintenant, on a fait 50% de bonnes choses et 50% de mauvaises.»

Alain Geiger, coach du Servette FC