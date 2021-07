Polémique en Suisse – En manque de cuistots, l’armée recourt à des traiteurs privés Les militaires suisses font appel aux privés pour combler la pénurie de cuisiniers dans leurs rangs. La pratique ne fait pas l’unanimité.

L’armée manque environ 70 chefs cuisiniers et quelque 150 cuistots de troupe. KEYSTONE

L’armée suisse manque cruellement de cuisiniers, au point qu’une partie des recrues entrant en service lundi seront sustentées par des traiteurs privés. Un porte-parole du Département de la défense (DDPS) a confirmé l’information de la NZZ am Sonntag.

Il manque environ 70 chefs cuisiniers et quelque 150 cuistots de troupe. Le problème n’est pas nouveau, mais aucune amélioration n’est en vue.

L’armée explique cette situation par le fait que davantage de femmes apprennent le métier de cuisinier et davantage d’étrangers travaillent dans la restauration, deux catégories qui ne sont pas astreintes au service militaire.

Opérationnelles dès le premier jour

Selon le journal, l’armée ne recrute depuis quelques années plus que des personnes issues des métiers de la restauration et de l’alimentation pour ses postes de cuisiniers, de bouchers et de boulangers. Elles sont ainsi opérationnelles dès le premier jour.

Dans huit endroits, des traiteurs privés ont été engagés, selon le porte-parole du DDPS. Ceux-ci prépareront les repas directement dans les cuisines des casernes.

Cette situation provoque des critiques dans les milieux militaires. «Si l’armée ne peut pas subvenir aux besoins de ses troupes indépendamment des prestataires de services civils, sa capacité à tenir en cas de crise n’est plus assurée», déclare l’association suisse des fourriers. Et de demander d’employer aussi des militaires néophytes. L’armée s’est donc engagée sur cette voie et a créé la fonction de logisticien de cuisine.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.