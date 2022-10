Emploi genevois – En manque de bras, le bâtiment mobilise l’Hospice Une deuxième volée de manœuvres a été formée par Réalise en collaboration avec les entreprises du bâtiment et l’Hospice général. Marc Bretton

Conférence de presse à Réalise au sujet de la formation «Manœuvre ta relève». De gauche à droite sur la photo: Eric Biesel, directeur SSE, Yasmine Praz Dessimoz, Hospice général, Marylise Simonin, Réalise, et Jérôme Despont, Réalise. LAURENT GUIRAUD

Le bâtiment manque de bras et cela va durer. «D’ici cinq à dix ans, la branche va enregistrer de nombreux départs à la retraite», confirme Daniel Rochat, président de l’Institut de formation de la construction. Conséquence: «Nous devons donc rendre nos métiers attrayants et recruter largement soit via des filières standards, soit en faisant appel à d’autres profils.»





C’est dans ce but que la dernière formation par la pratique de Réalise a été mise sur pied. Élaborée à travers une coalition réunissant, outre l’entreprise de formation, la Société suisse des entrepreneurs, l’Hospice général, la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) et de nombreuses entreprises, elle vise à former, en quatre mois, des personnes sorties de l’Hospice pour en faire des manœuvres de chantier.

«Nous vivons une période paradoxale, souligne Jérôme Despont, coordinateur de Réalise. Le bâtiment est confronté à une pénurie de talents, alors qu’une partie de la population est exclue du marché du travail. Après avoir mis sur pied une formation en informatique, Réalise a donc voulu créer une formation spécifique pour la construction en partenariat avec le secteur.»

À l’Hospice, on en pense du bien: «Genève compte 25’000 personnes touchant l’aide sociale, dont 3000 migrants et de nombreux permis S, avance Yasmine Praz Dessimoz, directrice de l’Action sociale. Une partie est à distance de l’emploi mais veut travailler. De l’autre, nous collaborons avec des entreprises qui connaissent leurs besoins. En travaillant sur la motivation, le savoir-être, la motivation, le savoir-faire, on permet aux gens d’avancer.»

Alain termine sa formation. Comme la moitié des autres élèves, c’est un migrant, né quelque part dans les années 80. «J’ai travaillé dans le bâtiment au Congo, dit-il, mais les outils et la manière de travailler, ce n’est pas la même chose.» Il espère trouver un emploi après sa formation et serre dans sa main une carte de visite donnée par le représentant d’une des entreprises venues à la cérémonie.

Toute cette activité pour former quelques personnes, est-ce bien raisonnable? «Pour elles, c’est inestimable», réagit la directrice. «Pour les entreprises, le retour sur investissement est clairement lié au sens et à la valorisation que cette initiative donne à leur travail», estime le directeur de la SSE, Eric Biesel. Daniel Rochat considère, lui, que l’emploi de manœuvre n’est qu’un début: «La construction a un spectre de métiers tellement vaste et de si nombreuses possibilités de formation qu’on peut parfaitement entrer dans le secteur comme manœuvre, puis devenir maçon ou contremaître.»

