Mes bons plans – En mai, l’art contemporain plonge dans les Bains Les galeries du quartier de Plainpalais viennent d’inaugurer leurs expositions de printemps. Avec, en prime, une nouvelle enseigne à la rue des Sablons. Irène Languin

RM en putti , «RM photographié par Mathilde Agius», tirage argentique, noir et blanc, 2022. MATHILDE AGIUS ET RM

Le jeudi 11 mai, les amateurs se pressaient dans les espaces d’exposition de Plainpalais à l’occasion de la deuxième Nuit de Bains de l’année. L’occasion de picorer dans l’offre printanière des membres de l’association Quartier des Bains, qui réunit galeries et institutions disséminées autour du Bâtiment d’art contemporain et accueille dans son giron un petit nouveau: Lovay fine arts. Le parcours se voit jalonné par plusieurs propositions très actuelles explorant, d’une part, les problématiques liées à l’identité, et d’autre part, une esthétique haute en couleurs exprimant de sobres géométries. Morceaux choisis.

Explorations de la psyché humaine

Gizela Mickiewicz, «The Shape That Reflects my Failure», 2022 GIZELA MICKIEWICZ/COURT. LOVAY FINE ARTS

C’est au 4, de la rue des Sablons qu’il faut se rendre pour découvrir le nouvel espace de Lovay fine arts, qui s’était temporairement installé à la rue des Bains ces derniers mois. Pilotée par Balthazar Lovay et Marina Romiszowska, l’enseigne avait notamment été remarquée à Artgenève en présentant un accrochage convainquant. Avec «I tried being myself, i ended being others», elle montre actuellement cinq artistes ou collectifs rassemblés par le jeune curateur Mohamed Almusibli, qui avait mis en scène la marionnette sous toutes ses formes au Centre d’art contemporain l’an passé.

À travers une grande variété de médiums, ces plasticiens explorent la complexité de la psyché humaine et les multiples façons d’être soi, comme l’annonce la galerie sur son site. Pendant que Gizela Mickiewicz interroge par la sculpture comment les émotions se manifestent par les gestes et le corps, Chris Kauffmann use de la peinture et du collage pour parsemer des toiles de petits autoportraits qui invitent le spectateur à se demander comment l’art façonne la perception de l’identité.

Pied de nez aux droits d’auteur

Jusqu’à l’été dernier, RM s’appelait Real Madrid. Formé à Genève en 2015, ce duo d’artistes dont la pratique sonde les problématiques liées au mouvement queer, au genre ou à la stigmatisation, avait emprunté son nom à la célèbre équipe de football espagnole, s’amusant de la récupération de ce label renvoyant à un univers opposé aux valeurs de tolérance et d’inclusivité prônées dans leurs travaux. Mais le tandem s’est vu obligé d’abandonner ce pseudonyme en 2022 pour des raisons légales. Intitulée «SOLO TÚ», l’exposition qu’il présente au Centre d’édition contemporaine s’articule autour de ce changement de pseudonyme.

Par le biais d’une dizaine de portraits en noir et blanc réalisés avec la collaboration de la photographe suisse Mathilde Agius, RM propose, dans le cadre de sa débaptisation, une réflexion sur l’identité, l’appropriation, les droits d’auteur et leurs implications dans le processus de création. On les voit notamment poser en putti, ces angelots typiques de la Renaissance italienne, ou en tenues baroques, jouant aux dés.

Simplicité du quotidien

«Flaming sky», acrylique sur toile, 2023. BEN ARPEA/COURT. FABIENNE LEVY

Ben Arpéa donne la priorité à l’essentiel: simplicité de formes, tons vifs, richesse de la matière. Pour sa première exposition en Suisse, chez Fabienne Lévy, l’artiste français a souhaité «une expérience autour de la thématique du temps». «As the days go by» fait se croiser une première temporalité, cosmique, évoquée par le cycle éternel du soleil – toujours présent dans ses toiles – avec le rythme des hommes, bercé par les gestes quotidiens. Vases, pots, tables, fruits et fleurs sont autant de motifs récurrents, évoquant les natures mortes des grands maîtres de la peinture classique.

Aux traits clairs, stylisés et géométriques sur les murs répond une série de sculptures déployées dans la galerie. Reproduisant des éléments figurés sur les tableaux, ces objets constituent des indices de la présence humaine, pourtant formellement absente des créations de Ben Arpéa. Malgré leur apparence banale, ces compagnons de la vie de tous les jours convoquent l’émotion.

Aventures au pays du design

«Vitres #4», plaque de verre peinte, 2021. FRANK KLEINBACH STUTT

Couleurs éclatantes également à la galerie Mezzanin, qui ouvre ses cimaises à Sunah Choi. Sous le titre d’«Intérieurs», l’artiste sud-coréenne établie à Berlin poursuit ses aventures créatives au pays du design et de l’architecture. Usant de divers matériaux, tels le verre, le bois ou la lumière, elle scénarise l’espace en y installant des éléments de mobiliers. Tables, chaises, étagères, ses œuvres à l’esthétique épurée relèvent autant de la sculpture ou de la composition que de l’objet utilitaire.

Procédant avec un grand sens logique et beaucoup d’intuition, la plasticienne réduit l’expression des formes à l’essentiel pour aboutir à une austérité poétique. Longtemps inspirée par les chaekgeori, natures mortes traditionnelles coréennes en trompe-l’œil représentant des bibliothèques remplies de livres et de petits objets, Sunah Choi joue avec les notions de fonctionnalité et de pure décoration.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.