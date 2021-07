Promotion du vélo – En mai et juin, 60’000 personnes ont pédalé jusqu’au travail La campagne «bike to work» souhaite promouvoir les bienfaits du vélo et encourager ce moyen de déplacement. Elle vient de se terminer en Suisse.

Plus de 60’000 personnes ont sorti leur vélo pour se rendre à leur travail. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Dans le cadre de la campagne de promotion «bike to work», 60’000 personnes se sont rendues sur leur lieu de travail à vélo pendant les mois de mai et juin. C’est plus de 10’000 participants supplémentaires par rapport à 2020.

Ensemble, ils ont parcouru plus de 15 millions de kilomètres. À titre de comparaison, cela équivaut à 39 fois la distance entre la Terre et la Lune, a indiqué PRO VELO Suisse dans un communiqué mercredi.

L’action de cette année a fait découvrir la mobilité à deux roues à plus de 40% des participants, l’objectif étant de promouvoir les bienfaits de ce moyen de déplacement.

Prix de 120’000 francs

Étant donné que le télétravail est encore de rigueur dans certaines entreprises, les organisateurs ont instauré une règle particulière. Elle a permis aux collaborateurs travaillant depuis la maison d’également participer au défi.

L’événement s’est déroulé dans le cadre d’un concours. Des prix d’une valeur de 120’000 francs ont été décernés aux meilleurs coureurs, en solo ou en équipe.

