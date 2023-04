Campagne romande – En mai, dis-moi combien tu consommes de sucres ajoutés DiabèteVaud, avec différents partenaires, lance MAYbe Less Sugar. Cette action de prévention romande a la vocation de s’étendre à la Suisse entière. Cécile Collet

Léonie Chinet, secrétaire générale de DiabèteVaud, est à l’initiative de la campagne MAYbe Less Sugar. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le constat est éloquent: 94% des aliments proposés aux enfants sur le marché sont trop sucrés. Trop sucré, quésaco? Lancée par DiabèteVaud, la campagne romande MAYbe Less Sugar veut aider chacun à répondre à cette question. Par un calculateur en ligne, qui permet d’évaluer facilement sa consommation personnelle de sucres ajoutés, ces «calories vides» contenues dans de nombreux aliments. Mais aussi par le biais de ce «Dry May», un mois moins sucré ponctué d’événements, qui reviendra chaque année et qui a l’ambition d’essaimer outre-Sarine dès 2024.