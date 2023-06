Bons plans pop’n’roll – En juin, Genève fait le «gaou» avec Magic System Du Zimix Festival à l’Arena au 40e AMR aux Cropettes, le début de l’été réunit un large panel musical, afro, rock, jazz ou rap. Fabrice Gottraux

Le groupe ivoirien Magic System, en septembre 2019 à Lausanne. ODILE MEYLAN

Samedi 10 juin à Paris, Salif Traoré, 44 ans, originaire de Côte d’Ivoire, recevait son diplôme de l’école des Hautes études commerciales. Samedi 24 juin à Genève, Salif Traoré, mieux connu sous son nom de scène A’Salfo, se produira à Genève sur la scène de l’Arena, pour le Zimix Festival. A’Salfo est aussi le leader d’un groupe fameux sous nos latitudes, Magic System, auteur du tube «1er Gaou».

C’était, au tournant du IIIe millénaire, un hymne de l’Afrique francophone. Une ligne vocale répétée ad libitum sur un lit de percussions dansantes que la jeunesse écoutait d’Abidjan à Dakar. Deux hivers avaient passé lorsque, en 2002, la chanson s’imposait parmi les incontournables des télés et des radios françaises, si bien qu’on la joua même au Noël de l’Élysée devant Jacques et Bernadette Chirac.

Magic System, quatre garçons des quartiers populaires de la capitale ivoirienne. «1er Gaou», un refrain facile, en apparence du moins. Où il est question d’un amour perverti par l’argent, l’histoire du bonhomme devenu plus séduisant parce qu’il a réussi dans la vie.

Le «gaou», le naïf, en argot nouchi d’Abidjan, fera en sorte de ne pas devenir carrément «niata», autrement vraiment idiot. Tel est le sens premier des paroles. Entre les lignes cependant, il s’agit également d’évoquer le milieu défavorisé dont sont issus les musiciens du groupe, bombardés superstars africaines jusqu’à devenir des acteurs essentiels de la société locale.

À Genève, Magic System vient couronner une affiche pour le moins ambitieuse, et éclectique. Ce samedi 17 juin, en effet, verront défiler des artistes liés de près ou de loin au continent africain dans la plus grande salle du canton – une jauge minimum de 4000 spectateurs est requise, faute de quoi les lieux paraissent affreusement vides.

Voir alors si la population du bassin genevois se déplacera pour Landy, Naza et Nelson Freitas. Deux personnages du rap hexagonal d’ascendance ouest-africaine, un ténor de la pop cap-verdienne, kizomba et r’n’b international bien embrassés. Au Zimix, on attend également Admiral T, chanteur reggae dancehall de la Guadeloupe, ainsi que Yemi Alade, du Nigeria, figure de la veine afro-pop mondialisée.

Si le Zimix Festival s’y entend pour ambiancer la Cité de Calvin, d’autres rendez-vous musicaux animent les semaines à venir. Registre aux antipodes des batteries «zouglou» et autres styles «coupé-décalé», mais exutoire rythmique somme toute voisin, voir The Melvins, institution du rock indé américain, le fameux King Buzzo, au chant et à la guitare, meneur de cette formation saturée à souhait, que le public retrouvera à l’Usine mardi 20 juin, à l’agenda de l’association PTR. Noter que l’autre événement bruyant du jour, avec les vedettes françaises du metal, Gojira, à l’Arena, a été annulé.

Autres musiques, autres ambiances, c’est le festival Métissages qui remet le son les 23 et 24 juin à Bernex, où l’on retrouvera notamment le Neuchâtelois Junior Tshaka, pilier du reggae helvétique. Voir également cette manifestation en plein développement, Transforme, les 29 et 30 juin au Centre de formation professionnel De Ternier à Lancy. Un festival «par les jeunes et pour les jeunes», tel est le projet soutenu entre autres instances par Antigel, qui n’en finit plus de bouturer hors la saison hivernale. Au programme, du rap, rien que du rap, avec un zeste de soul. Dernier cri, nécessairement. Ainsi les têtes d’affiche de cette 6e édition, Ashe 22, Meryl et Bushi.

Enfin, juin verra l’AMR, la maison mère du jazz en terres genevoises, dans son grand pique-nique estival. Aux Cropettes du 28 juin au 2 juillet, tout ce que le Sud des Alpes recèle de projets en cours, de formations en gestation. L’AMR présente ses travaux sur la pelouse du parc, entre les stands de restaurations et les bars animés.

Cette quarantième édition, pour une fois, démarrera avec une fanfare, les sympathiques O.U.M.P.H. et leur répertoire techno house & disco arrangé pour trombone, grosse caisse et tout le bataclan des vents habituels. Rendez-vous mercredi 28 juin devant le monument Brunswick pour une déambulation qui mènera jusqu’aux Cropettes.

