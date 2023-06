Mes bons plans – En juillet, apprécie le ciné en plein air comme il te plaît Ciné Transat, Allianz Cinéma, Lancy fait son cinéma: Genève regorge de spots pour admirer des films à la belle étoile cet été. Namya Bourban

Des histoires racontées sur grand écran, des soirées d’été à la belle étoile, la douceur des températures à déguster entre amis ou en famille. Mélangez tous ces ingrédients réjouissants et voilà le cocktail, édition spéciale juillet, que propose la Ville de Genève avec ses séances de cinéma en plein air. À consommer sans modération.

En effet, cette activité, qui place la convivialité au cœur de l’expérience cinématographique, rencontre chaque année un franc succès. En 2023, ce n’est pas l’offre qui manque. Dès le 3 juillet, à chaque soir du mois sa projection. Au minimum. Du quai Gustave-Ador à la Perle du Lac en passant par Vernier, Bernex ou encore Lancy, (re)découvrez des films en tous genres et par dizaines. Aperçu de ce qui vous attend.

Ciné Transat

Ciné Transat revient à la belle Perle du Lac pour son rendez-vous cinématographique annuel, devenu incontournable. En juillet, plusieurs sessions de projections de films sont à prévoir. Du 13 au 16, puis du 20 au 23 et enfin, du 27 au 30. Ciné Transat prendra fin le 20 août.

La programmation démarre donc le 13 juillet, avec, à 21 h 44, le film «Yesterday» qui décrit un monde improbable dans lequel les Beatles n’ont jamais existé. Un jeune musicien s’avère le seul à connaître et à se rappeler les tubes du groupe iconique. Il rencontre dès lors un succès inévitable. Pour la suite de l’agenda, «Tambour battant», «Shrek 2», «La nouvelle guerre des boutons», «Kung Fu Hustle», il y en aura pour tous les goûts.

Le 29 juillet, Ciné Transat promet même une soirée «choréoké» mêlant danse et karaoké sur fond de films mythiques et de clips vidéo. La projection démarre vers 21 h 30 pour une durée de deux heures. Louez un transat au prix de 5 francs afin de profiter pleinement de l’expérience de la contemplation cinématographique, à ciel ouvert et face au lac. N’oubliez pas d’amener votre pique-nique, la buvette sur place propose uniquement des boissons.

Allianz Cinéma

Vous n’êtes pas allés suffisamment au cinéma cette année? Pas d’inquiétude, grâce à Allianz Cinéma au quai Gustave-Ador, jouissez des plus grandes têtes d’affiche que vous avez manquées, du 3 juillet au 26 août. «Jeanne du Barry», «La petite sirène», «Spider-Man: Across the Spider-Verse», «Avatar: La voie de l’eau»: ne passez à côté d’aucun blockbuster du moment.

Des comédies dramatiques comme «Les petites victoires» sont également au programme. Au-delà de ces films déjà programmés dans les salles, Allianz Cinéma propose aussi des nouveautés comme «Barbie» avec Margot Robbie et Ryan Gosling, «Indiana Jones et Le cadran de la destinée» ou encore le dessin animé de Disney «Élémentaire».

Les films débutent à 21 h 30 et le prix des billets s’élève à 16 francs pour les adultes, 12 pour les enfants. En plus de la programmation riche, laissez-vous emporter par la magie du cadre, qui offre une vue imprenable sur le lac. Afin de profiter de l’endroit avant que le film ne commence, il est possible de faire une réservation au restaurant.

Cinéma en plein air à Vernier

La Ville de Vernier ainsi que l’association ABARC, qui soutient et garantit des projets d’animation pour les jeunes adultes, proposent une projection gratuite accompagnée d’un moment de convivialité autour d’un pique-nique que vous aurez pris soin d’apporter.

Visionnez donc le film français «Les femmes du square», le 15 juillet de 20 h 30 à 23 h 15 au parc de Balexert. À noter qu’en cas de pluie ou de vent, la séance sera malheureusement annulée.

Ciné Signal

Profitez encore de séances de cinéma sous le ciel étoilé au Signal de Bernex, du 7 au 9 juillet. Dès 22 h, vous pourrez fixer le grand écran depuis une chaise longue mise à disposition. Toutefois, ne tardez pas à vous en procurer une, le nombre étant limité.

Cet événement gratuit propose également un court métrage d’animation avant les trois projections, en collaboration avec le festival Black Movie. Au programme, la comédie «Nos jours heureux», puis le conte social «Looking for Eric» et, enfin, la comédie dramatique helvético-belge «Last Dance». Sur place, vous pourrez bénéficier d’une buvette et d’une petite restauration dès 20 h.

Lancy fait son cinéma

Retrouvez dix projections de films aux quatre coins de la commune de Lancy du 20 juillet au 19 août. À l’agenda? Des aventures, des animations, des comédies. Sur les dix séances prévues, cinq ont déjà été sélectionnées, mais jusqu’au 25 juin, vous avez l’occasion de voter pour les autres films que vous souhaitez voir sur le site lancy.ch. Alors, pencherez-vous pour «Le petit Nicolas» ou «Le château ambulant»? «Le brio» ou «L’auberge espagnole»? À vous de décider, à vos claviers!

