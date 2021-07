Inquiétude des experts – En Inde, la dangereuse lenteur de la vaccination Les erreurs du gouvernement de Narendra Modi entraînent des pénuries de doses de vaccin. Les médecins redoutent l’apparition d’un nouveau variant. Emmanuel Derville, New Dehli

Au 11 juillet, seuls 22% de la population avaient reçu au moins une dose de vaccin et 5% étaient entièrement vaccinés. Un centre de vaccination mobile à Mumbai, le 12 juillet 2021. AFP

Les images ont donné des sueurs froides au gouvernement indien. La semaine dernière, alors que le nord du pays ploie sous des températures de plus de 40°C, des milliers d’Indiens partent se rafraîchir à la montagne à Manali, Shimla, Mussoorie… Les touristes s’entassent dans les trains, sur les marchés et au bord des rivières, sans masque. Ces scènes font le tour des chaînes d’information et le pouvoir central menace. «Nous pouvons revenir sur la levée des restrictions si les protocoles ne sont pas respectés», tonne Lav Agarwal, secrétaire adjoint au Ministère de la santé, le 6 juillet.