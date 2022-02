JO 2022 - Simon Ammann et Killian Peier qualifiés pour la manche finale

Curling

Le CC Genève a aligné une troisième victoire, samedi au National Aquatics Centre. Après avoir épinglé le Comité olympique russe (Russie) 6-3 et le Canada 5-3 vendredi, le skip Peter De Cruz (32 ans) et ses coéquipiers ont battu le Danemark, toujours sevré de victoire à Pékin (8-6).

Après quatre des neuf parties de la phase de round-robin, les médaillés de bronze de Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang comptent trois succès et un revers, et figurent dans la course à la qualification pour les demi-finales.

Peter De Cruz. AFP

Ils seront de retour sur la piste chinoise dimanche à 13h05. Ils feront face à l’Italie.