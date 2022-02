JO 2022 - En hockey, les Etats-Unis battent le Canada

Snowboard

L’entraîneur de l’équipe américaine Peter Foley, présent aux JOde Pékin, a été accusé de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié par une ancienne snowboardeuse, Callan Chythlook-Sifsof, dans des messages publiés sur Instagram vendredi.

Peter Foley en 2012. AFP

La snowboardeuse née en Alaska et qui fêtera ses 33 ans le 14 février, affirme que «Peter Foley prend depuis plus de dix ans des photos de sportives» et qu’il lui arait fait des commentaires de nature sexuelle, ainsi qu’à une autre membre de l’équipe olympique américaine, à Lake Louise (Canada) en 2014.

«Je ne peux plus regarder les Jeux olympiques sans le dire publiquement», a affirmé l’Américaine sur le réseau social.