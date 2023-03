Révolte à Tbilissi – En Géorgie, les proeuropéens refusent l’emprise de Moscou Des dizaines de milliers de manifestants s’opposent au projet de loi sur les «agents étrangers». Calquée sur une loi russe, elle fait craindre un recul démocratique dans ce pays du Caucase. Blandine Lavignon - Tbilissi

Brandissant des drapeaux européens, géorgiens et ukrainiens, des dizaines de milliers de manifestants dénoncent devant le parlement une loi risquant d’étouffer l’opposition en Géorgie. Tbilissi, 8 mars 2023. Vano SHLAMOV / AFP

Des drapeaux aux couleurs de la Géorgie, de l’Union européenne et de l’Ukraine, puis leurs hymnes entonnés l’un après l’autre, et une colère qui ne faiblit pas. Ce mercredi soir, l’avenue Rustaveli, épicentre de Tbilissi, vibre d’un même slogan, «Non à la loi russe», scandé par une imposante foule de manifestants. Comme la veille, ils sont descendus par dizaines de milliers dans les rues pour demander le retrait du projet de loi sur les «agents étrangers», que les députés ont adopté en première lecture, et qui s’inspire d’une loi russe.