Tendances œnologiques – En fût ou en carton, le vin sort de sa bouteille pour échapper à la crise Servir du blanc ou du rouge en vrac pourrait aider la filière à esquiver la flambée des prix du verre. Alain Detraz

Le vin servi à la pompe se démocratisera-t-il d’autant plus vite que la crise frappe toute la chaine de production des bouteilles en verre? Les métiers de la filière se questionnent. GEORGES CABRERA

On ouvre une bouteille? Le geste paraît indissociable de la dégustation des crus du monde entier. Le flacon a pourtant ses défauts, qui se sont exacerbés avec la crise. En un an, le prix du verre a flambé, contraignant les caves à absorber une hausse qui peut atteindre les 30%. Mais d’autres défauts sont mis en avant, comme le coût écologique ou celui de la manutention. Une situation qui pourrait donner de la vigueur au marché alternatif, qui consiste à écouler les vins dans des contenants plus pratiques. Reste à voir si producteurs et consommateurs sont prêts à franchir le pas.