Après la chute de Kaboul – En France, seuls les écologistes ouvrent les bras aux Afghans Emmanuel Macron veut protéger la France des flux migratoires. Sa formule fait polémique mais peu de candidats à la présidentielle l’attaquent de front. Alain Rebetez, Paris

L’arrivée à Roissy des premiers Européens et Afghans évacués de Kaboul par un appareil militaire français, le 18 août 2021. KEYSTONE

C’est une séquence équivoque et sujette à interprétation. Quand Emmanuel Macron prend la parole lundi soir à la télévision sur la crise afghane, il évoque le «devoir de la France pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés», mais il ajoute aussi: «Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toutes natures.» Alors, que faut-il retenir? Que la France accueillera les réfugiés afghans? Ou qu’elle se protégera des flux migratoires?