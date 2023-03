Réforme des retraites – En France, les manifestants bloquent lycées, universités et trains À l’occasion de la 9e journée de manifestations, tout l’hexagone est en ébullition. Le secrétaire général de la CFDT a «appelé à la non-violence» pour «garder l’opinion».

1 / 2 Des personnes participent à un rassemblement contre la loi réformant le système des retraites à Rennes une semaine après que le gouvernement a fait passer une réforme des retraites au Parlement sans vote, en utilisant l’article 49.3 de la Constitution. AFP/Damien MEYER

Le secrétaire général de la CFDT a appelé jeudi «au respect des biens et des personnes, à la non-violence», à l’occasion de la neuvième journée de manifestation contre la réforme des retraites, marquée selon lui par un «regain de mobilisation».

«Jusqu’au bout il va falloir garder l’opinion, c’est notre pépite», et pour cela «il faut des actions non violentes, qui n’handicapent pas le quotidien des citoyens», a expliqué Laurent Berger peu avant le départ du cortège parisien.

Des manifestations émaillées d’échauffourées ont lieu chaque soir à Paris et dans plusieurs grandes villes de France depuis l’adoption au forceps du projet de loi la semaine dernière, à l’aide de l’arme constitutionnelle du 49.3.

La prise de parole d’Emmanuel Macron mercredi n’a pas apaisé les esprits. Au contraire, «il a jeté un bidon d’essence sur le feu», a estimé le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, également dans le cortège, rappelant que les syndicats avaient écrit au chef de l’État pour l’alerter sur la «situation explosive» du pays.

Le leader communiste Fabien Roussel a appelé jeudi, lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, à «tout faire pour bloquer l’outil de travail» et «mettre le pays à l’arrêt».

«J’appelle les Français, les militants communistes partout où ils sont, dans leurs entreprises, sur leurs lieux de travail, à participer aux grèves reconductibles, à tout faire pour bloquer l’outil de travail, à faire en sorte de mettre le pays à l’arrêt, y compris à participer au blocage des voies de circulation», a-t-il déclaré à la presse.

Blocage total ou partiel

Blocage total ou partiel, rassemblements, manifestations: des dizaines de lycées et établissements universitaires sont le théâtre jeudi d’actions de protestation contre la réforme des retraites dans toute la France, à l’appel de différentes organisations de jeunesse, a constaté l’AFP.

À Paris, l’accès à plusieurs lycées était barré par des jeunes, souvent juchés sur des poubelles, notamment à Louis-le-Grand (Ve arrondissement), Rodin (XIIe), Jules Ferry (IXe), Racine (VIIIe), Bergson ou Brassens (XIXe).

Contacté par l’AFP, le ministère de l’Éducation nationale faisait état jeudi midi de «77 incidents dans les lycées en France: 27 blocages, 37 blocages filtrants, neuf tentatives de blocages et quatre autres formes de perturbation telles que des rassemblements ou une coupure de courant localisée sur un établissement».

Devant Louis-le-Grand, 150 à 200 personnes étaient rassemblées, avec des pancartes «Macron démission» ou «La retraite avant l’arthrite», scandant «Paris, Paris soulève-toi», selon une journaliste de l’AFP. «On est en désaccord avec différentes actions du gouvernement, dont l’utilisation abusive du 49.3», a déclaré Emma, élève de khâgne, 19 ans.

Au lycée Rodin, une centaine de jeunes organisaient un barrage filtrant devant les grilles, où sont accrochées des pancartes «Température ambiante: 49.3 C» ou «L’eau bout à 100 degrés, le peuple à 49.3».

«Depuis une semaine, on note une effervescence populaire car le 49.3 ne passe pas. On continue à se battre, on n’a pas le choix», déclare à l’AFP Manès Nadel, responsable fédéral Paris de La Voix lycéenne.

Le syndicat étudiant L’Alternative comptabilisait quelque 80 écoles et universités mobilisées en France, dont une soixantaine bloquée au moins partiellement ou occupés.

La fac de droit d’Assas, à Paris, était notamment bloquée pour la première fois depuis le début du mouvement sur les retraites, avec une centaine d’étudiants présents devant une banderole «Grève générale, Assas la rouge», a constaté l’AFP.

Sur tout l’hexagone

À Marseille, un rassemblement s’est tenu sur le parvis du lycée Thiers (centre-ville) et les accès à la fac Saint-Charles sont bloqués. «Il y a beaucoup de colère, en raison aussi de la garde à vue d’étudiants et de la répression policière», témoigne Grégoire, étudiant en informatique.

À Lyon, la direction de l’École normale supérieure (ENS) a annoncé l’annulation des cours après le blocage de l’accès à deux sites.

À Toulouse, l’entrée de l’Université de Toulouse-Mirail était elle aussi bloquée, selon des étudiants sur place, tout comme Sciences Po Toulouse, l’école d’ingénieurs Insa et le lycée Saint-Sernin (centre-ville). Les deux autres facs de la ville fonctionnent en revanche – malgré un vote d’étudiants en AG la veille – en raison d’un nombre insuffisant d’étudiants mobilisés.

À Rennes, plusieurs lycées étaient bloqués et les cours suspendus à l’Université de Rennes-2, fer de lance de la contestation.

SNCF: 25% de grévistes à midi

Le taux provisoire de grévistes atteignait 25% jeudi midi à la SNCF pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon une source syndicale qui évoque une participation moindre qu’au début du mouvement mais qui reprend de la vigueur.

Dans le détail, on compte 56% de grévistes chez les conducteurs, 39% chez les contrôleurs, 26,5% chez les aiguilleurs, 31% au matériel et 14% chez les cadres, a-t-elle précisé.

Ce taux de participation est bien supérieur aux 15% de grévistes comptabilisés à la mi-journée lors de la précédente journée interprofessionnelle de mobilisation, le 15 mars, mais nettement inférieur aux 39% comptabilisés lorsque les syndicats de la SNCF avaient entamé une grève reconductible pour protester contre la réforme gouvernementale, le 7 mars.

On avait compté 14% de grévistes parmi les cheminots le 16 février, 25% le 7 février, 36,5% le 31 janvier et 46,3% le 19 janvier au tout début du mouvement national.

La SNCF fait rouler jeudi la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo et le tiers de ses TER. En région parisienne, les circulations sont également «très fortement perturbées» avec de 50% à 80% des trains de banlieue annulés selon les lignes.

Le taux de déclarations d’intention -qui concerne les salariés obligés de se déclarer grévistes 48 heures à l’avance pour permettre d’organiser le plan de transports- atteint 15% pour vendredi, selon la même source syndicale.

AFP/ATS/MWE

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.