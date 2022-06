Grève des agents de l’énergie – En France, des coupures de courant ont touché la population Des dizaines de milliers de foyers et des entreprises ont été privés d’électricité dans le Nord et l’Ouest ce jeudi. Pendant ce temps, les syndicats réclament une hausse des salaires.

À Angers, une coupure de courant a touché la ville pendant près de trois heures, jeudi, entre 11het 14h, affectant jusqu’à 175’000 foyers (photo prétexte). KEYSTONE

De la tension dans l’air: une grève d’agents de l’énergie a provoqué jeudi des coupures d’électricité de quelques heures dans le Nord et l’Ouest pour des dizaines de milliers de foyers et dans des entreprises, les syndicats réclamant une hausse des salaires.

Dans l’agglomération d’Angers, une coupure de courant a touché la ville pendant près de trois heures, jeudi, entre 11het 14h, affectant jusqu’à 175’000 foyers, a indiqué RTE, le gestionnaire du réseau électrique, confirmant des informations de la CGT.

«À Angers, l’intervention a été décidée et menée par une cinquantaine de salariés grévistes», a déclaré à l’AFP Jean-Marc Bozzani, représentant CGT et animateur régional de la fédération des mines et de l’énergie Pays-de-La-Loire, qui déplore des augmentations de salaires de 0,3% cette année.

Les grévistes, chez EDF, RTE et Enedis principalement, souhaitent selon lui «faire comprendre au gouvernement que les augmentations qu’on attend ce n’est pas ça», alors que RTE a réalisé en 2021 quelque 661 millions d’euros de bénéfice net (+27%).

«Tout s’est éteint, les alarmes se sont mises en route», a indiqué une responsable du Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, touchée pendant une heure.

Hôpital touché

Chez EDF, quelque 26,7% des effectifs présents étaient en grève à la mi-journée, selon l’intersyndicale, la direction évoquant un taux de gréviste de 22,6%. La mobilisation atteignait 40% des effectifs présents en début d’après-midi, toujours de source syndicale.

Le préavis déposé par les salariés de l’électricité et du gaz est reconductible jusqu’au 13 septembre: la CFE-Energies, la CFDT Chimie-Energie, la FNEM-FO et la FNME-CGT réclament une revalorisation de la grille des salaires prenant en compte l’inflation.

À Angers, une usine de construction de poids lourds du groupe Scania a également été affectée: à 13h30 le courant a été remis mais «sur un site aussi grand que le nôtre, relancer notre activité prend du temps, entre une heure et une heure et demie», a déploré Jean-Philippe Martin, responsable communication de la société.

Contacté par l’AFP, le CHU d’Angers a également été touché. Au bout de quelques secondes, trois groupes électrogènes ont pris le relais pour alimenter l’ensemble du CHU où aucun dysfonctionnement n’a donc été observé.

Auparavant, dans la nuit de mercredi à jeudi, «en lien avec les mouvements sociaux, il y a eu des coupures volontaires cette nuit dans la région de Béthune (Pas-de-Calais), qui ont concerné 85’000 foyers coupés entre 23h30 et 01h40», avait indiqué RTE, joint par l’AFP.

«Avertissement»

La direction de RTE «condamne fermement des actes inadmissibles dont les conséquences sur le fonctionnement du système électrique peuvent être dramatiques», a-t-elle déclaré dans un communiqué, indiquant que «des plaintes seront systématiquement déposées».

Il n’y avait pas d’autres coupures à déplorer dans l’après-midi, mais cela ne présageait en rien de la suite du mouvement, d’autres sites étant toujours occupés.

C’est notamment le cas au poste de Coulange, en Ardèche, à la sortie de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, selon Francis Casanova, délégué syndical central CGT pour RTE.

«C’est une forme d’avertissement, de moyen de pression pour dire qu’il y a des actions possibles», a expliqué M. Casanova. Un autre poste était également occupé selon lui du côté de Villeurbanne, pouvant laisser craindre des coupures à Lyon.

«L’interfédérale doit se réunir vendredi pour décider des suites à donner au mouvement», a indiqué Stéphane Chérigié, de la CFE-Energie.

Négociations?

Les employeurs du secteur ont proposé une rencontre pour le 20 juin, selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT, ce qui explique selon lui les tensions observées jeudi: «ça fait des mois qu’ils ont les revendications, ça fait 15 jours qu’ils ont le préavis de grève! On exige une ouverture des négociations immédiate sur le salaire national de base», a-t-il clamé.

Le préavis court jusqu’au 13 juin, «mais on peut largement le prolonger si nécessaire», a précisé M. Coudour, rejetant la responsabilité de ces actions sur les employeurs «qui ne veulent pas répondre aux revendications».

Mercredi, M. Coudour avait évoqué des coupures «ciblées», dans des «lieux de décision de nos entreprises ou du gouvernement», affirmant alors vouloir épargner les particuliers et les industriels extérieurs au conflit.

