Sur le fil du rasoir – En Floride, le vote des ex-détenus pourrait faire la différence Les anciens prisonniers se battent pour un droit encore très difficile d’accès. Reportage à Miami, où les bureaux de vote sont déjà ouverts. Anaïs Renevier Miami

Une marche pour le droit de vote des détenus, samedi, à Fort Lauderdale. Keystone

À 50 ans, Michael vient de voter pour la première fois de sa vie. Non pas parce qu’il ne s’intéressait pas à la politique, mais parce qu’il n’avait tout simplement pas le droit de se rendre aux urnes. Ce mécanicien noir américain a passé 21 ans derrière les barreaux dès son adolescence, à cause d’une série de «grosses erreurs» qu’il «assume et regrette».

Jusqu’à récemment, les ex-détenus en Floride n’avaient pas de deuxième chance: une fois sortis de prison, ils n’avaient plus le droit de voter. Pour Michael, cette journée est donc historique: «Je viens de voter pour la première fois de ma vie, confie-t-il avec émotion en sortant du bureau de vote. C’est un moment très important pour moi, maintenant ma voix peut être entendue. J’ai mon mot à dire sur ce qui se passe dans le monde!»