L’invité – En finir avec les incitations à la haine en ligne Lisa Vigano

Le musellement de Donald Trump par Twitter relance le débat urgent sur la liberté d’expression. Doit-on laisser une décision aussi radicale entre les mains d’une entreprise privée? Peut-on tout dire au nom de la liberté d’expression et d’opinion?

Oui, pour ceux qui adoptent la profession de foi qu’on attribue à Voltaire et qui circule en boucle: «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire.»

En vérité, la liberté d’expression sans limite est dangereuse. Nous pensons que cette liberté doit être totale pour les opinions et interdite aux messages toxiques. Elle ne doit pas permettre de justifier les atteintes à la dignité humaine et stigmatiser des personnes pour ce qu’elles sont, qu’il s’agisse de Noirs, d’Arabes, de juifs, de Roms ou d’homosexuels. Lorsque le principe de la liberté d’expression sert d’alibi pour disséminer une incitation à la haine, il devient le pire danger pour la démocratie.

En fait, nous sommes en train de confondre liberté d’opinion et propagation de la haine, qui est un délit. Il est certes urgent de réaffirmer la liberté d’expression et d’opinion, une nécessité pour la défense des droits humains, mais à condition qu’elle émane des principes fixés par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La mise en place d’une régulation vraiment indépendante qui aurait la légitimité pour trancher est possible: l’Allemagne l’a fait. Donc, mettre fin au pouvoir des plateformes qui décrètent impunément ce qui est publiable ou non est réalisable. Nous ne sommes pas mécontents que Twitter nous ait débarrassés des élucubrations nuisibles de Donald Trump et de ses alliés complotistes, QAnonistes et suprémacistes.

Ainsi, les leaders politiques de droite et de gauche ne devraient pas s’indigner de la décision salutaire de Twitter, Facebook, etc., mais, au contraire, s’appuyer sur cette opportunité pour exiger des réseaux sociaux qu’ils généralisent cette attitude dans le cadre d’une loi. Ainsi, ces derniers ne pourront plus invoquer la liberté d’expression illimitée à laquelle ils ont dérogé et seront tôt ou tard contraints d’appliquer la loi.

Les leçons de l’histoire expliquent la nécessité d’interdire la libre expression du racisme et de la discrimination qui ont contribué à l’avènement de terrifiantes dictatures et de génocides. Les paroles haineuses ont précédé tous les crimes contre l’humanité, de l’Arménie à la Shoah. À l’exemple du Rwanda. Ce sont des injures qui blessent avant les massacres, qui tuent pendant et se perpétuent dans le négationnisme.

La Suisse n’est pas épargnée par ce fléau. Récemment, un groupe d’individus, parmi d’autres, a publié sur le réseau Facebook des commentaires haineux contre les demandeurs d’asile.

Pour mettre fin à la haine en ligne, les États ont le devoir de promulguer une loi qui oblige à retirer tout contenu en ligne injurieux et illégal.